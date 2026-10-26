دسترسی ۳۳۰۰ روستانشین لرستان به اینترنت پرسرعت تسهیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب حیدری اظهار کرد: مهرماه امسال، فناوری سایت‌های ارتباطی روستاهای تملیه در شهرستان سلسله، مختارآباد دلفان، کوره‌دشت و بره‌کلک کوهدشت و پیر امام و گردنه گله‌بادوش شهرستان الیگودرز به نسل چهارم شبکه تلفن همراه ارتقا یافت.

وی افزود: این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی، بهبود کیفیت خدمات دیجیتال و کاهش شکاف ارتباطی میان مناطق شهری و روستایی اجرا شده است.

وی با اشاره به اعتبار اجرای این پروژه بیان کرد: برای ارتقای فناوری این ۶ سایت ارتباطی، در مجموع ۴۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح ملی توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.

حیدری ادامه داد: با اجرای این طرح، بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر از ساکنان این مناطق در قالب حدود ۹۰۰ خانوار از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شدند

وی گفت: توسعه دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی می‌تواند زمینه تسهیل امور روزمره، دسترسی بهتر به خدمات آموزشی و تقویت فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار با هدف گسترش عدالت دیجیتال و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات ارتباطی دنبال می‌شود.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان