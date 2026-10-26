باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه، بغداد را به مقصد پایتخت اردن ترک کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی در یک سفر رسمی به اردن سفر کرده است، اما جزئیات بیشتری در مورد دستور کار این سفر فاش نکرد.

قرار است الزیدی با عبدالله دوم، پادشاه اردن، دیدار و در مورد راه‌های تقویت روابط دوجانبه بین بغداد و امان و گسترش چشم‌انداز همکاری‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انرژی گفت‌و‌گو کند.

انتظار می‌رود این مذاکرات همچنین شامل تعدادی از مسائل مورد علاقه مشترک و همچنین تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت هماهنگی و مشورت بین دو کشور به منظور حمایت از ثبات در منطقه باشد.

این دیدار در چارچوب تلاش‌های عراق و اردن برای تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری به گونه‌ای که منافع هر دو کشور و مردم را تأمین کند، انجام می‌شود.

منبع: اکونومی نیوز