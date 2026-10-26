رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تامین سبد واکسیناسیون فرزندان خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u067e\u0648\u0631\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0628\u062f \u0648\u0627\u06a9\u0633\u06cc\u0646\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0628\u062f \u0648\u0627\u06a9\u0633\u06cc\u0646\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f7 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a