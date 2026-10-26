رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تامین سبد واکسیناسیون فرزندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کرمانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به سبد واکسیناسیون گفت: سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای سال ۱۴۰۷ تامین شد.

 

تامین واکسن های فرزندان ایران تا سال ۱۴۰۷

 منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: واکسیناسیون ، واکسن HPV
خبرهای مرتبط
واکسن کووید در دوران بارداری خطر زایمان زودرس را کاهش می‌دهد
ادعای رد کیفیت واکسن آنفلوانزا باید مستند به همان محموله باشد
مرجع قانونی ارزیابی کیفیت واکسن، سازمان غذا و دارو است
واکسنی که سرعت پیری را کاهش می‌دهد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شرایط ثبت‌نام دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد
رکورد تاریخی پیام‌رسان‌های ایرانی شکست؛ ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در ۶ ماه
️تسهیل ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
دستور جمع‌آوری فوری قرص FAT FAST و پودر هموستاز غیرمجاز صادر شد
ظفرقندی: سلامت مردم باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد
تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
اعتبار ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص/ پرداخت علی الحساب طلب بیمارستان‌های دولتی تا شهریور امسال
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تامین شد
آخرین اخبار
نقش مهم ویتامین B2 در سلامت و تامین انرژی + فیلم
وقتی خاک بلوچستان روایتگر تاریخ شد؛ روایت زنی که به سفال بلوچستان جان دوباره داد + فیلم
تامین واکسن‌های فرزندان ایران تا سال ۱۴۰۷
هشدار سازمان ملل درباره عقب‌ماندن کشور‌های در حال توسعه از انقلاب هوش مصنوعی
تامین دارو با حفظ الزامات کیفیت و ایمنی تسهیل می‌شود
۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی جنایات آمریکا و تبیین دستاورد‌های مقاومت است
رکورد تاریخی پیام‌رسان‌های ایرانی شکست؛ ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در ۶ ماه
دستور جمع‌آوری فوری قرص FAT FAST و پودر هموستاز غیرمجاز صادر شد
سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تامین شد
️تسهیل ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
شرایط ثبت‌نام دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد
اعتبار ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص/ پرداخت علی الحساب طلب بیمارستان‌های دولتی تا شهریور امسال
ظفرقندی: سلامت مردم باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد
پرداخت ۵۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در نیمه اول امسال
حاجی‌دلیگانی: چرا به‌جای اجرای قانون، برای تعویق ظرفیت پزشکی چانه‌زنی می‌شود؟
برنامه‌ریزی آموزشی بدون آمار دقیق امکان‌پذیر نیست
معلمان و دانش‌آموزان پیشتاز ارتقای سواد آماری در کشور هستند
پیشگیری «سلامت‌محور»؛ محور اصلی برنامه‌های وزارت بهداشت
به‌روزرسانی تجهیزات رادیولوژی علیرغم اعمال تحریم‌ها
پیش‌بینی کاهش ۳.۵ میلیونی جمعیت دانش‌آموزی تا سال ۱۴۱۲
کاهش ۱۱.۵ میلیون مراجعه حضوری به ادارات با توسعه دولت الکترونیک/ «ایران‌پاس» تا پایان سال عملیاتی می‌شود
اسامی پذیرفته‌شدگان کاردانی به کارشناسی اعلام شد