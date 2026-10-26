مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از اتمام عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی ـ گردشگری گریت - سرکانه در شهرستان خرم‌آباد با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عارف امرایی از اتمام عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی ـ گردشگری گریت - سرکانه در شهرستان خرم‌آباد با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت راه‌های روستایی و گردشگری استان اجرا شده و نقش مهمی در تسهیل تردد اهالی منطقه و گردشگران دارد.

تسهیل دسترسی به آبشار گریت

وی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: محور گریت ـ سرکانه به طول ۶ کیلومتر تعریف شده که با تکمیل عملیات آسفالت ۴ کیلومتر از این مسیر، تردد گردشگران و ساکنان منطقه به محدوده آبشار گریت تسهیل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با تشریح مراحل اجرایی پروژه بیان کرد: عملیات اجرایی این محور شامل خاک‌برداری، بسترسازی، زیرسازی، احداث ابنیه فنی و روسازی مطابق استاندارد‌های لازم بوده است.

بهره‌مندی ۱۵ روستا از راه آسفالته

امرایی با اشاره به آثار اجرای این طرح بر زندگی ساکنان منطقه گفت: اتصال این محور و بهسازی مسیر دسترسی، زمینه بهره‌مندی ۱۵ روستا از راه آسفالته و دسترسی استاندارد به مراکز خدمات‌رسانی را فراهم کرده و می‌تواند به بهبود رفاه و معیشت ساکنان این مناطق کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با تمرکز بر تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، توسعه شبکه راه‌های استان و تسهیل عبور و مرور را دنبال می‌کند.

منبع:راهداری لرستان

برچسب ها: راهداری ، لرستان
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