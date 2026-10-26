مسابقات قهرمانی کشور نجات‌غریق آقایان با عنوان گرامیداشت هفته تربیت بدنی و جام فرشتگان میناب، به میزبانی یزد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات قهرمانی کشور نجات‌غریق در بخش آقایان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و جام فرشتگان میناب، به میزبانی استان یزد برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد، در پایان این رقابت‌ها و پس از جمع‌بندی امتیازات تیم‌های شرکت‌کننده، تیم تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد و بر سکوی نخست ایستاد، خراسان رضوی در جایگاه دوم و تیم فارس مقام سوم را کسب کرد.

مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور مهدی حیدری(رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی)، و احمد هاشمی(مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد) و سرپرستان تیم‌های استانی برگزار شد. در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل اجرایی، از تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها تجلیل شد.

برگزاری این مسابقات در چارچوب گرامیداشت هفته تربیت بدنی، فرصتی برای تقویت رقابت‌های ورزشی، ارزیابی توانمندی‌های فنی و آمادگی جسمانی ورزشکاران استان‌های مختلف و ارتقای سطح این رشته در کشور فراهم کرد.

برچسب ها: نجات غریق ، مسابقات نجات غریق
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