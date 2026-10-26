باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد - مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، در نشست با نمایندگان اصناف اظهار کرد: اصناف در سراسر کشور علاوه بر نمایندگی و انعکاس مسائل و مشکلات فعالان صنفی به دولت، نقش تسهیلگری در حل این مشکلات را نیز برعهده دارند.
وی افزود: اصناف در بزنگاههای حساس دو سال گذشته، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات به شهروندان ایفا کردند.
بیات با اشاره به نتایج نظرسنجی مرکز ارتباطات مردمی در روزهای ابتدایی اردیبهشتماه سال جاری گفت: در این نظرسنجی، ۵۶.۷ درصد شهروندان از تأمین کالاهای اساسی رضایت داشتند و ۶.۵ درصد نیز وضعیت تأمین کالاها را متوسط ارزیابی کردند.
وی خاطرنشان کرد: این نتایج را میتوان حاصل همراهی اصناف در تأمین نیازهای کشور و همکاری با سیاستهای تنظیمگرانه دولت دانست.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور، ضروری است نشستهایی از این دست بهصورت مستمر برگزار شود تا مسائل و مشکلات اصناف شنیده و برای حل آنها چارهاندیشی شود.
وی افزود: در این نشست، نمایندگان بخشهای مختلف دولت حضور دارند تا مسائل مطرحشده را بررسی کنند و در صورت نیاز، موضوعات را در جلسات کارشناسی پیگیری کنند. هدف این است که با همکاری اصناف و دولت، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات پیدا شود.
بیات با اشاره به ظرفیتهای مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری بیان کرد: اداره کل پیگیری و پاسخگویی این مرکز، بلافاصله پس از پایان جلسه، پیگیری مسائل و مشکلات مطرحشده را آغاز خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مرکز ارتباطات مردمی بهجای سایر بخشهای دولت تصمیمگیری نمیکند، بلکه در کنار اصناف قرار میگیرد و موضوعات مورد توافق را با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.