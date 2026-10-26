رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری گفت: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی اصناف تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، در نشست با نمایندگان اصناف اظهار کرد: اصناف در سراسر کشور علاوه بر نمایندگی و انعکاس مسائل و مشکلات فعالان صنفی به دولت، نقش تسهیل‌گری در حل این مشکلات را نیز برعهده دارند.

وی افزود: اصناف در بزنگاه‌های حساس دو سال گذشته، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات به شهروندان ایفا کردند.

همراهی اصناف در تأمین کالا‌های اساسی

بیات با اشاره به نتایج نظرسنجی مرکز ارتباطات مردمی در روز‌های ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: در این نظرسنجی، ۵۶.۷ درصد شهروندان از تأمین کالا‌های اساسی رضایت داشتند و ۶.۵ درصد نیز وضعیت تأمین کالا‌ها را متوسط ارزیابی کردند.

وی خاطرنشان کرد: این نتایج را می‌توان حاصل همراهی اصناف در تأمین نیاز‌های کشور و همکاری با سیاست‌های تنظیم‌گرانه دولت دانست.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور، ضروری است نشست‌هایی از این دست به‌صورت مستمر برگزار شود تا مسائل و مشکلات اصناف شنیده و برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.

پیگیری مشکلات با همکاری دستگاه‌های دولتی

وی افزود: در این نشست، نمایندگان بخش‌های مختلف دولت حضور دارند تا مسائل مطرح‌شده را بررسی کنند و در صورت نیاز، موضوعات را در جلسات کارشناسی پیگیری کنند. هدف این است که با همکاری اصناف و دولت، راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات پیدا شود.

بیات با اشاره به ظرفیت‌های مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری بیان کرد: اداره کل پیگیری و پاسخگویی این مرکز، بلافاصله پس از پایان جلسه، پیگیری مسائل و مشکلات مطرح‌شده را آغاز خواهد کرد.

وی تأکید کرد: مرکز ارتباطات مردمی به‌جای سایر بخش‌های دولت تصمیم‌گیری نمی‌کند، بلکه در کنار اصناف قرار می‌گیرد و موضوعات مورد توافق را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.

برچسب ها: مشکلات اصناف ، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
دیگه همه چی و ول کردن گرانی بشه صد درصد تورم بره بالا مردم بدبخت شن دولت دیگه ول کرده همه چی و
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
دولت پزشکیان ثابت کرده است و نشان داده است از ۱۴۰۳ تاکنون که هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم، بازنشسته ها و کشور ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۱۳:۲۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از سال ۱۴۰۰ تاکنون ثابت کردند که متأسفانه مسئولان مخابرات منطقه تهران، مسئولان شرکت مخابرات ایران، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس که بویی از انسانیت نبرده اند.
شرم آور و تاسف بار است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون متأسفانه هیچ کسی هم در کشورمان به دنبال حل وفصل مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نیست چرا.
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