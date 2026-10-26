باشگاه خبرنگاران جوان - کم‌اشتهایی و بی‌اشتهایی کودکان و افرادی که دوران نقاهت بیماری را سپری می‌کنند، می‌تواند تغذیه روزانه آنها را با چالش روبه‌رو کند. رایحه‌درمانی یکی از روش‌هایی است که برای تحریک اشتها مورد توجه قرار گرفته و استفاده از بو‌های آشنا و دلپذیر می‌تواند فضای غذا خوردن را برای این افراد خوشایندتر کند.

برای نمونه، پوست گرفتن یک سیب در اتاق بیمارستان یا محل استراحت بیمار، باعث انتشار رایحه آن در محیط می‌شود؛ روشی ساده که با هدف تحریک اشتها و تشویق بیمار به غذا خوردن پیشنهاد می‌شود. این شیوه به‌ویژه برای افرادی که پس از بیماری یا در دوران نقاهت با کاهش اشتها روبه‌رو هستند، مورد توجه قرار دارد.