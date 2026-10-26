مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از اهدای ۳۰۲ سری جهیزیه به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان به زوج‌های تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۰۲ سری جهیزیه به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان به زوج‌های تحت حمایت این نهاد اختصاص یافته است.

او افزود: در حال حاضر هیچ زوج واجد شرایط معرفی‌شده‌ای در انتظار دریافت کمک‌هزینه جهیزیه نیست و تمامی واجدان شرایطی که مدارک مورد نیاز را به کمیته امداد ارائه کرده‌اند، برای تهیه جهیزیه به یک پلتفرم‌ ایرانی معرفی شده‌اند.

عرب بیان کرد: برای هر نوعروس تحت حمایت، کارت هدیه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود و براساس تفاهم‌نامه منعقدشده، نوعروس می‌تواند اقلام مورد نیاز جهیزیه خود را متناسب با سلیقه‌اش تهیه کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: تأمین جهیزیه از محل اعتبارات دولتی و کمک‌های مردمی انجام می‌شود و برای پرداخت کمک‌هزینه جهیزیه به واجدان شرایطی که مدارک خود را ارائه کرده‌اند، محدودیت اعتباری وجود ندارد.

او تصریح کرد: فرزندان مددجویان تحت حمایت نیز در صورت ازدواج و ارائه مدارک مورد نیاز، برای دریافت کمک‌هزینه جهیزیه به دفتر مرکزی این نهاد معرفی می‌شوند و از این خدمت حمایتی بهره‌مند خواهند شد.

عرب عنوان کرد: کمیته امداد تلاش می‌کند با همراهی دفتر مرکزی، مشارکت مردم و کمک نیکوکاران، تا پایان سال همه واجدان شرایط را از کمک‌هزینه خرید جهیزیه برخوردار کند.

برچسب ها: کمیته امداد ، تهیه جهیزیه
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