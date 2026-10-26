باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله‌ای بزرگ از انواع سیگار خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرری خبر داد و گفت: ارزش کالا‌های کشف‌شده بنا بر برآورد کارشناسان، بیش از ۳۵ میلیارد تومان است.

کشف سیگار‌های قاچاق در انبار مسکونی

سردار مهدی افشاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی، از نگهداری و دپوی کالای خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی در محدوده شهرری مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد کالا‌ها از شهر‌های جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و سپس با خودرو‌های باری سبک به محل موردنظر حمل و برای توزیع نگهداری می‌شدند.

کشف کالا‌های فاقد اسناد گمرکی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از بازرسی محل، مقادیر زیادی سیگار خارجی با برند‌های مختلف کشف کردند که فاقد اسناد و مدارک گمرکی لازم بود.

به گفته این مقام انتظامی، کالا‌های کشف‌شده برای بررسی و رسیدگی قانونی صورت‌جلسه شد و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شد.

تشکیل پرونده برای متهم

سردار افشاری خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده، یک متهم به همراه مستندات مربوطه به مرجع قضایی معرفی شد و روند رسیدگی قانونی ادامه دارد.

وی با تأکید بر آثار قاچاق کالا بر تولید و اقتصاد کشور، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.