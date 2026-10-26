ضرورت تسهیل امور مراجعان به پزشکی قانونی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - مهدی فروزش در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: اقتدار و امنیت امروز کشور در سایه خون پاک شهدا حاصل شده است و خدمت‌رسانی مسئولان به مردم نیز مرهون ایثارگری‌های آنان است.

وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور در نقطه تلاقی دانش پزشکی، حقوق شهروندی و نظام قضایی فعالیت می‌کند، افزود: یافته‌ها و نظریات کارشناسی این سازمان در کشف حقیقت، صیانت از حقوق افراد و اتخاذ تصمیم‌های قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ ازاین‌رو، دقت علمی، استقلال کارشناسی، امانت‌داری و حفظ کرامت انسانی از اصول اساسی فعالیت این مجموعه است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: این سازمان با حدود سه‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور فعالیت می‌کند و سالانه بیش از دو میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ حجم کاری گسترده‌ای که با تلاش، تعهد و همکاری کارکنان در نقاط مختلف کشور به انجام می‌رسد.

یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی و تسهیل خدمات به مردم

فروزش، ارتقای کیفیت کارشناسی را از اولویت‌های اصلی سازمان پزشکی قانونی کشور برشمرد و گفت: تقویت آموزش‌های تخصصی، یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی و تدوین دستورالعمل‌های مشترک، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش دقت و هماهنگی در ارائه خدمات در مراکز مختلف کشور دنبال شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل امور مراجعان افزود: مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی معمولاً در شرایط دشوار و پس از مواجهه با مشکلات و حوادث مختلف به این سازمان مراجعه می‌کنند؛ بنابراین، وظیفه داریم با حذف مراحل غیرضروری، کاهش مراجعات زائد و تسریع فرایندها، شرایط مناسب‌تری برای دریافت خدمات آنان فراهم کنیم.

به گفته فروزش، توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها، یکپارچه‌سازی گردش کار و اطلاع‌رسانی پیامکی درباره وضعیت پرونده‌ها از جمله اقداماتی است که در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به مردم انجام شده است.

وی همچنین از طراحی یک نرم‌افزار تخصصی با مشارکت نیرو‌های توانمند استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: این سامانه حوزه‌هایی همچون معاینات بالینی، کمیسیون‌های تخصصی و آزمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد و پیش‌بینی شده است طی یکی دو ماه آینده در سطح کشور به مرحله اجرا برسد. انتظار می‌رود راه‌اندازی این سامانه به تسریع امور مراجعان و ارتقای کیفیت کارشناسی کمک کند.

نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی قانونی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، تقویت زیرساخت‌های تخصصی را از دیگر اولویت‌های این سازمان دانست و گفت: فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی یکی از چالش‌های سال‌های گذشته بود و میانگین عمر دستگاه‌های مورد استفاده به حدود ۱۵ سال می‌رسید.

فروزش با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تأمین تجهیزات تخصصی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تأمین تجهیزات، روند نوسازی آزمایشگاه‌ها در سال‌های اخیر دنبال شده است و این اقدامات، توان تخصصی و زیرساختی سازمان را به شکل قابل توجهی ارتقا داده است.

وی کاهش زمان ارائه خدمات و توجه به نیاز‌های شهروندان را نیز از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و تأکید کرد: تحقق اهداف سازمانی تنها با تدوین برنامه و ابلاغ بخشنامه امکان‌پذیر نیست، بلکه شناخت واقع‌بینانه امکانات و محدودیت‌ها و مشارکت فعال کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها ضرورت دارد.

قدردانی از ۱۱ سال خدمت مدیرکل پیشین پزشکی قانونی گلستان

فروزش در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات دکتر زارعی، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان گلستان، اظهار کرد: دکتر زارعی بیش از ۱۱ سال در این استان خدمت کرده و در این مدت، حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی گلستان از نظر تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی و ارتقای دانش و توانمندی کارکنان رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: دکتر زارعی از مدیران برجسته و ممتاز این سازمان است که توانسته حوزه‌های مختلف مأموریتی، از معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی تا آزمایشگاه‌ها، سالن‌های تشریح، آموزش، پژوهش و توجه به رفاه کارکنان را به‌صورت متوازن پیش ببرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیریت متوازن و برنامه‌محور را از ویژگی‌های برجسته دکتر زارعی دانست و گفت: وی نه‌تنها مدیری موفق در استان گلستان، بلکه از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند سازمان پزشکی قانونی کشور به شمار می‌رود و امیدواریم در مسئولیت‌های مهم‌تر نیز از دانش، تجربه و توانمندی‌های او بهره‌گیری شود.

فروزش همچنین از همراهی و حمایت خانواده مدیرکل پیشین پزشکی قانونی گلستان قدردانی کرد و نقش خانواده‌ها را در پشتیبانی از مسئولان و فراهم‌کردن زمینه خدمت‌رسانی مؤثر، ارزشمند دانست.

تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی استان گلستان

وی در ادامه با تبریک انتصاب دکتر خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان گلستان، اظهار کرد: انتخاب مدیری از بدنه مجموعه استانی، به دلیل شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌های انسانی، مسائل اجرایی و نیاز‌های موجود، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای عملکرد این مجموعه باشد.

فروزش افزود: برخورداری از دانش تخصصی، تجربه کاری، شناخت مسائل استان و آشنایی با توانمندی‌های کارکنان، از ظرفیت‌های ارزشمند مدیرکل جدید است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نظرات پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری و پشتیبانی و با تکیه بر تعامل، همدلی و همفکری، مسیر توسعه خدمات پزشکی قانونی در گلستان ادامه یابد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری و حمایت مجموعه قضایی استان گلستان، بر ضرورت تداوم تعامل میان دستگاه قضایی و پزشکی قانونی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، رفع موانع اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد و برای مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان در مسئولیت پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد.