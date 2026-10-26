معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۰ گفت: آموزش تخصصی رانندگان سرویس مدارس استثنایی با هدف ارتقای ایمنی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، امیر عزیزی‌فر، معاون حمل‌ونقل و ترافیک، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره متوالی آموزش رانندگان سرویس مدارس استثنایی شهر تهران در بوستان آموزش ترافیک، اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی رانندگان و افزایش ایمنی جابه‌جایی دانش‌آموزان دارای نیاز‌های ویژه برگزار می‌شود.

وی افزود: محتوای آموزشی این دوره در سه محور اصلی طراحی شده است؛ آشنایی با انواع معلولیت‌ها و شیوه مناسب برخورد با دانش‌آموزان، آموزش اصول ایمنی در خودرو و بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی متناسب با شرایط دانش‌آموزان به‌عنوان سرنشینان سرویس مدارس.

عزیزی‌فر با اشاره به مشارکت مدرسان حوزه‌های روان‌شناسی، آتش‌نشانی و پلیس راهور ادامه داد: در بخش ایمنی خودرو، موضوعاتی از جمله شناخت انواع حریق و شیوه مقابله با آتش‌سوزی در خودرو آموزش داده می‌شود و عملیات اطفای حریق نیز به‌صورت عملی توسط مدرسان آتش‌نشانی اجرا می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با میزبانی بوستان آموزش ترافیک و به‌صورت مستمر در روز‌های شنبه و دوشنبه برگزار می‌شود و آموزش رانندگان تازه‌وارد به حوزه سرویس مدارس استثنایی را نیز دربر می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: ارتقای آگاهی رانندگان نسبت به نیاز‌های دانش‌آموزان دارای معلولیت و تقویت مهارت‌های آنان در زمینه ایمنی و نحوه تعامل، از الزامات ارائه خدمات ایمن و متناسب در ناوگان سرویس مدارس استثنایی به شمار می‌رود.

برچسب ها: شهرداری ، سرویس مدرسه
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آموزش تخصصی رانندگان سرویس مدارس استثنایی با هدف ارتقای ایمنی دانش‌آموزان
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