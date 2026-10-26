باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرزو رئوفی‌راد - در حاشیه نشست مسولین اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اقدامات این اتاق برای حمایت از تولیدکنندگان و کسبه اظهار کرد: با امضای تفاهم‌نامه با سازمان توسعه تجارت، زمینه تسهیل صادرات محصولات صنفی و حضور فعالان این حوزه در بازار‌های خارجی فراهم شده است.

وی افزود: همه تولیدکنندگان توانایی صادرات مستقیم محصولات خود را ندارند؛ همان‌طور که در کشور‌هایی مانند چین، تولید و صادرات اغلب از سوی مجموعه‌های متفاوتی انجام می‌شود. بر همین اساس، امکان حضور تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی و ایجاد فروشگاه برای عرضه محصولات در کشور‌های همسایه و آفریقایی پیش‌بینی شده است.

افزایش هزینه واردات در شرایط جنگی

نوده فراهانی با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه گفت: با وجود محدودیت‌ها در حوزه خلیج فارس، مسیر‌های دیگری برای واردات کالا وجود دارد، اما استفاده از این مسیر‌ها هزینه انتقال را افزایش داده است.

وی توضیح داد: پیش از این، یک کشتی می‌توانست حدود ۸۰ هزار تن بار را جابه‌جا کند، اما اکنون انتقال کالا از مسیر‌های جایگزین، از جمله حمل‌ونقل ریلی و سایر روش‌های لجستیکی، زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای عبور از شرایط جنگی خاطرنشان کرد: کشور در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده است و امیدواریم با صبر و همدلی مردم، این مسیر به پیروزی نهایی منتهی شود.