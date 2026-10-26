مسئول سازمان بسیج ورزشکاران، در حاشیه رزمایش جهادگران ورزش کشور «فاطمی ۶» در بیجار، با تأکید بر نقش اجتماعی جامعه ورزش اظهار کرد: ورزش فقط مدال‌آوری، سکو و قهرمانی نیست؛ در کنار ورزش، پهلوانی، روحیه جوانمردی و جهادی قرار دارد که ورزشکاران در میدان ورزش می‌آموزند مردم‌دار و مردم‌یار باشند و در کنار مردم بمانند.

باشگاه خبرنکاران جوان-پریسا بهرامی؛ مهدی میرجلیلی، افزود: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ با دو رویکرد تخصصی و عمومی در ۳۱ استان کشور برگزار شده است.

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران بیان کرد: در بخش تخصصی این رزمایش، توزیع تجهیزات ورزشی به یاد شهدای ورزشکار، توسعه ورزش همگانی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و ارائه خدمات تخصصی ورزشی دنبال می‌شود.

میرجلیلی ادامه داد: در رویکرد عمومی نیز کمک‌های مؤمنانه، توزیع بسته‌های معیشتی، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و اجرای فعالیت‌های عمرانی در دستور کار قرار دارد تا جامعه ورزش بتواند مسئولیت اجتماعی خود را در مناطق کم‌برخوردار ایفا کند.

وی با اشاره به حضور جامعه ورزش در عرصه‌های مختلف کشور گفت: جامعه ورزش همواره در کنار مردم بوده و این همراهی را در میدان‌های مختلف دفاع از کشور به اثبات رسانده است.

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران ابراز امیدواری کرد با گسترش روحیه پهلوانی و جهادی، به‌ویژه میان نوجوانان، مسیر شهدا ادامه یابد و گام‌های مؤثری برای تحقق ایران قوی برداشته شود.

برچسب ها: کردستان ، ورزش و جوانان
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