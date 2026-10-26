باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه در کرمان با حضور ۲۰۰ سرباز و رقابت در ۱۲ رشته آغاز شد؛ رویدادی که فراتر از شناسایی نفرات برتر، به دنبال تبدیل دوران خدمت سربازی به فرصتی برای یادگیری حرفه و آماده‌شدن جوانان برای ورود به بازار کار است.

آیین افتتاحیه این مسابقات با حضور مسئولان استانی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی از جمله ساختمان، نصب دوربین، رشته‌های هنری و تعمیرات به رقابت پرداختند. این مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود و برگزیدگان هر مرحله به رقابت‌های بعدی راه پیدا می‌کنند.

مهارت‌آموزی؛ راهی برای کاهش فاصله سربازی تا اشتغال

سرهنگ حمیدرضا حسین‌خانی، معاون اجرایی سپاه ثارالله استان کرمان، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه گفت: این رقابت‌ها در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود و اکنون در مرحله شهرستانی قرار داریم.

وی با اشاره به رقابت سربازان در ۱۲ رشته مهارتی افزود: در این مرحله از هر رشته سه نفر انتخاب می‌شوند و برگزیدگان به مراحل استانی و سپس کشوری راه خواهند یافت.

معاون اجرایی سپاه ثارالله استان کرمان، ارتقای مهارت جوانان و کمک به اشتغال آنان را از اهداف اصلی این مسابقات دانست و اظهار کرد: تلاش داریم سربازان وظیفه در مدت خدمت خود فن و حرفه‌ای بیاموزند تا پس از پایان خدمت، حداقل شغلی در آستین داشته باشند؛ موضوعی که می‌تواند در مقابله با بیکاری مؤثر باشد.

کارت مهارت؛ پشتوانه‌ای برای ورود به بازار کار

شهرکی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان نیز با قدردانی از همکاری سپاه در برگزاری این رقابت‌ها گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان میزبان چهارمین دوره مسابقات مهارتی رده‌های مختلف سپاه است که مرحله شهرستانی آن با حضور ۲۰۰ نفر آغاز شده است.

وی افزود: برندگان ۱۲ رشته مشخص می‌شوند و نفرات برتر به مسابقات کشوری رده‌های مختلف نیرو‌های نظامی اعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان با اشاره به کسب مقام‌های خوب استان در دوره گذشته تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، علاوه بر ایجاد رقابت سالم، انتقال فرهنگ کار، کارآفرینی و مهارت به جوانان و سربازان وظیفه است تا آنان به یادگیری رشته‌های مهارتی ترغیب شوند.

شهرکی، ایجاد شور و نشاط در دوران خدمت سربازی و کسب کارت مهارت برای ورود به بازار کار پس از پایان خدمت را از دیگر اهداف این رقابت‌ها برشمرد.

وی با اشاره به دامنه فعالیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: این سازمان ۱۹ گروه هدف از جمله سربازان وظیفه، دانشجویان، صنایع، زندانیان، زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر را تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار می‌دهد.

به گفته وی، در استان کرمان ۲۲ مرکز آموزشی فعال و ۲ هزار و ۸۰۰ آموزشگاه بخش خصوصی در حوزه آموزش‌های مهارتی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی و صنایع خبر داد و گفت: این همکاری‌ها با هدف نیازسنجی واقعی مشاغل و ارائه آموزش‌های متناسب انجام می‌شود تا افراد آموزش‌دیده بتوانند آسان‌تر وارد بازار کار شوند.

شهرکی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مهارت‌محور در جهان امروز، ابراز امیدواری کرد فرهنگ کار و مهارت‌آموزی در خانواده‌ها و میان نسل جدید بیش از پیش گسترش یابد.

مهارتی که باید به اشتغال برسد

رقابت ۲۰۰ سرباز در ۱۲ رشته مهارتی، فرصتی برای شناسایی توانایی‌ها و تقویت مهارت‌های جوانان در دوران خدمت است؛ اما دستاورد اصلی این برنامه زمانی محقق می‌شود که آموخته‌های سربازان پس از پایان خدمت نیز کاربرد داشته باشد و بتواند مسیر اشتغال آنان را هموار کند.

تأکید مسئولان سپاه ثارالله و آموزش فنی و حرفه‌ای کرمان بر مهارت‌آموزی، کسب کارت مهارت و پیوند آموزش با نیاز‌های بازار کار، نشان می‌دهد هدف نهایی این رقابت‌ها تنها انتخاب برگزیدگان نیست؛ بلکه فراهم‌کردن زمینه‌ای است تا جوانان پس از پایان سربازی با توانایی حرفه‌ای بیشتری وارد جامعه شوند.

در نهایت، خدمت سربازی دوره‌ای محدود از زندگی جوانان است، اما مهارتی که در این دوران آموخته می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌ای ماندگار برای آینده شغلی آنان تبدیل شود؛ به شرط آنکه آموزش‌ها به نیاز‌های واقعی بازار کار متصل بماند و مسیر استفاده از این توانایی‌ها پس از خدمت نیز فراهم شود.