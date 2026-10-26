باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - لوران نونز، وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد با توجه به احتمال ادامه ناآرامی‌ها در روز‌های آینده، مقررات منع آمدوشد همچنان برقرار خواهد بود. او در گفت‌و‌گو با شبکه‌های ب‌اف‌ام‌تی‌وی و آر‌ام‌سی گفت وضعیت احتمالاً تغییر چندانی نخواهد کرد و محدودیت‌ها با هماهنگی مقام‌های محلی اجرا می‌شوند.

نونز از بازداشت هزار و ۴۳۵ نفر در جریان اعتراضات آخر هفته خبر داد. به گفته او، ۲۶۷ نفر از نیرو‌های امنیتی از جمله سه نفر به‌شدت و بیش از ۲۵۰ معترض نیز زخمی شده‌اند.

وزیر کشور فرانسه همچنین درباره پیشنهاد قبلی خود برای استعفا گفت مسئولیت «اشتباه بزرگ» ۱۷ اکتبر را کاملاً می‌پذیرد. او تأکید کرد که دستور کار سیاسی خاصی ندارد و تا زمانی که اعتماد مقام‌های مسئول را داشته باشد، در سمت خود باقی خواهد ماند.

منبع: بریکینگ نیوز