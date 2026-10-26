باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه فلسطینی، از جمله یک کودک، اوایل صبح دوشنبه در نوار غزه در اثر حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل و تیراندازی عناصر مسلح حامی آن، در چارچوب نقض روزانه توافق آتش‌بس، شهید و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع پزشکی در بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه از رسیدن اجساد سه فلسطینی (دو مرد جوان و یک کودک) در نتیجه حمله هوایی و تیراندازی در منطقه بیر ۱۹ در غرب شهر خان یونس، اوایل صبح دوشنبه، خبر داد.

منابع محلی به خبرگزاری آناتولی گفتند که یک پهپاد اسرائیلی چندین حمله به منطقه بیر ۱۹ که محل چادر‌های آوارگان است، انجام داد که منجر به شهید شدن جوان ۲۴ ساله به نام تامر سیف الدین ابو سنیمه و زخمی شدن ۴ نفر دیگر با جراحات متوسط ​​شد.

او افزود که خودرو‌های اسرائیلی به شدت به سمت چادر‌های آوارگان آتش گشودند و همزمان با آن، تیراندازی از سوی عناصر مسلح تحت حمایت رژیم تروریستی اسرائیل در مجاورت منطقه صورت گرفت که منجر به شهادت حسام فخری الزاملی (۲۱ ساله) و کودک جوری اسلام الصوفی (۷ ساله) شد که در داخل چادرش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

توپخانه رژیم تروریستی اسرائیل همچنین مناطقی در شرق خان یونس را هدف قرار داد که همزمان با تیراندازی شدید از خودرو‌های نظامی مستقر در شرق شهر بود.

منبع: آناتولی