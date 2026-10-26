باشگاه خبرنگاران جوان- این مراسم با حضور حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای انقلاب فرهنگی، دکتر سجادی وزیر اسبق ورزش و جوانان، دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن های ورزشی و اعضای هیات رییسه و مدیران اجرایی این فدراسیون، باقر نیا رییس انجمن حقوق ورزشی کشور و اعضای هیات رییسه و دیگر مسئولان این انجمن، خانم فرهادی ‌زاد نایب ‌رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی ، ستوده‌ نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ، امیر فولادی رییس تربیت بدنی ارتش، علیپور رئیس اسبق فدراسیون انجمن‌های ورزشی، مجد آرا رئیس اسبق فدراسیون ورزش‌های همگانی و جمعی دیگر از مسئولان ورزش برگزار شد.

این مراسم به همت انجمن حقوق ورزشی ایران و به مناسبت تکریم دکتر حسین آقایی نیا پیشگام و‌ پدر علم حقوق ورزشی در ایران و نام گذاری روز سوم آبان سالروز ولادت ایشان به نام روز ملی حقوق ورزشی برگزار شد و از خدمات ارزنده و علمی و ماندگار وی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم مدیران ورزش کشور از جمله رییس فدراسیون انجمن های ورزشی بر نقش موثر و انکار ناپذیر حقوق ورزشی در پیشبرد ورزش کشور تاکید جدی داشتند و مسائل حقوقی را مهمترین و تاثیرگذارترین حامی و پشتیبان ورزش توصیف کردند.