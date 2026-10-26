باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا مرادی، رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان با اشاره به موفقیت مرحله نخست آزمایش حذف کود‌های شیمیایی در مزارع برنج شهرستان رشت گفت: این طرح با اجرای کارشناسان بسیج کشاورزی استان و با استفاده از کود‌های ارگانیک با منشاء گیاهی انجام شده است. او افزود: کارشناسان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان این آزمایش را با هدف حرکت به سوی کشاورزی پایدار و بررسی امکان تولید برنج سالم‌تر اجرا کردند.

رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تولید محصول سالم و ایمن برای مصرف انسانی از اهداف اصلی این پژوهش بوده است، تصریح کرد: نتایج اولیه از کاهش نیترات در دانه‌های برنج حکایت دارد. به گفته سرهنگ مرادی، افزایش ماده آلی خاک و بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن می‌تواند به حفظ و تقویت حاصلخیزی خاک کمک کند و زمینه استفاده پایدارتر از ظرفیت‌های طبیعی زمین را فراهم آورد.

او همچنین با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی این طرح گفت: کاهش مصرف کود‌های شیمیایی می‌تواند به محدود شدن آلودگی خاک و منابع آبی و جلوگیری از ورود این مواد به آب‌های زیرزمینی کمک کند.

رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی و ارتقای ارزش افزوده محصولات از دیگر اهداف این رویکرد است، اظهار امیدواری کرد: با نتایج تکمیلی این آزمایش، زمینه بررسی و اجرای روش‌های مشابه برای سایر محصولات کشاورزی فراهم شود.

منبع: خبرگزاری بسیج گیلان