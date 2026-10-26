رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان از موفقیت مرحله نخست آزمایش حذف کود‌های شیمیایی در مزارع برنج شهرستان رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا مرادی، رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان با اشاره به موفقیت مرحله نخست آزمایش حذف کود‌های شیمیایی در مزارع برنج شهرستان رشت گفت: این طرح با اجرای کارشناسان بسیج کشاورزی استان و با استفاده از کود‌های ارگانیک با منشاء گیاهی انجام شده است. او افزود: کارشناسان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان این آزمایش را با هدف حرکت به سوی کشاورزی پایدار و بررسی امکان تولید برنج سالم‌تر اجرا کردند.

رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تولید محصول سالم و ایمن برای مصرف انسانی از اهداف اصلی این پژوهش بوده است، تصریح کرد: نتایج اولیه از کاهش نیترات در دانه‌های برنج حکایت دارد. به گفته سرهنگ مرادی، افزایش ماده آلی خاک و بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن می‌تواند به حفظ و تقویت حاصلخیزی خاک کمک کند و زمینه استفاده پایدارتر از ظرفیت‌های طبیعی زمین را فراهم آورد.

او همچنین با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی این طرح گفت: کاهش مصرف کود‌های شیمیایی می‌تواند به محدود شدن آلودگی خاک و منابع آبی و جلوگیری از ورود این مواد به آب‌های زیرزمینی کمک کند.

اجرای طرح حذف کود‌های شیمیایی در مزارع برنج رشت

رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی و ارتقای ارزش افزوده محصولات از دیگر اهداف این رویکرد است، اظهار امیدواری کرد: با نتایج تکمیلی این آزمایش، زمینه بررسی و اجرای روش‌های مشابه برای سایر محصولات کشاورزی فراهم شود.

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منبع: خبرگزاری بسیج گیلان

برچسب ها: کود شیمیایی ، مزارع برنج
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