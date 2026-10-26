رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات کشت سیر در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت : این طرح با تکیه بر روش‌های نوین آبیاری و الگوی کشت نوید تولید ۲۵ هزار تن محصول و توسعه صنایع تبدیلی را در استان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات کشت سیر در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی کلید خورد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در قالب الگوی کشت پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۵ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به پتانسیل‌های اقلیمی استان اظهار کرد: هدف از توسعه کشت سیر افزایش بهره‌وری تولید، مدیریت بهینه منابع آب و گسترش کشاورزی مکانیزه است به‌طوری‌که هم‌اکنون عملیات کاشت این محصول به‌صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه انجام گرفته و بیش از ۹۰ درصد مزارع سیر استان نیز به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

محمدرضا اصغری افزود: حدود ۷۵ درصد از کل سطح زیر کشت سیر استان به شهرستان شاهین‌دژ اختصاص دارد و ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در شهرستان‌های بوکان، باروق، پیرانشهر و نقده کشت می‌شود این پراکنی بر اساس شرایط آب‌وهوایی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های منطقه صورت گرفته است.

وی با تأکید بر مزایای اقتصادی و تجاری این محصول تصریح کرد: برخورداری از بازار مصرف مناسب، قابلیت نگهداری استاندارد و امکان فرآوری به محصولات جانبی نظیر سیر خشک و پودر سیر از مهم‌ترین ظرفیت‌های این محصول به شمار می‌رود. این ویژگی‌ها می‌توانند زمینه را برای افزایش ارزش افزوده، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و در نهایت بهبود معیشت و درآمد کشاورزان فراهم کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت سیر در چارچوب اسناد بالادستی الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، صیانت از منابع پایه و تقویت جایگاه استان در تولید محصولات راهبردی خواهد داشت.

برچسب ها: کاشت مکانیزه ، کاشت سیر
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