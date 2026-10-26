دو نماینده کشتی فرنگی ایران با پیروزی برابر حریفان به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان در قزاقستان راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در این مرحله مقابل ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان مبارزه خواهد کرد.

برچسب ها: کشتی ، کشتی فرنگی
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