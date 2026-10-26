عربستان سعودی و سنگاپور توافق کردند از نیمه دوم سال ۲۰۲۷، نفت عربستان را در مخازن زیرزمینی سنگاپور ذخیره کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عربستان سعودی و سنگاپور توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۷، نفت عربستان در مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی نفت در سنگاپور نگهداری خواهد شد.

هدف از این توافق، تضمین امنیت عرضه نفت به منطقه جنوب شرق آسیا در صورت بروز هرگونه اختلال در غرب آسیا است. این خبر بر اساس بیانیه رسمی وزارت تجارت و صنعت سنگاپور منتشر شده است.

شایان ذکر است که عرضه نفت عربستان سعودی در ماه‌های اخیر تحت تاثیر اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، حملات به مسیرهای جایگزین صادرات نفت و آسیب به زیرساخت‌های انتقال نفت این کشور قرار گرفته است.

پس از محدود شدن صادرات از خلیج فارس در پی آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶، عربستان انتقال بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در دریای سرخ افزایش داد؛ اما حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ و سپس آسیب به این خط لوله درپی حملات یمن، مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان را نیز با مشکل مواجه کرد.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت از مسیرهای جایگزین در ماه‌های بعد نیز با کاهش مواجه شد و حملات به خط لوله شرق به غرب در سپتامبر، عربستان را ناچار به توقف موقت صادرات از بندر ینبع و لغو بخشی از محموله‌های نفتی به مقصد اروپا کرد.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: نفت عربستان ، حمله به عربستان ، شرق آسیا
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