باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در نشست شورای بانک‌های استان فارس با اشاره به اهمیت هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات موجود و دستیابی به راهکار‌های عملی برای افزایش اثربخشی منابع بانکی در مسیر توسعه استان است.

او با تأکید بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق و مورد توافق درباره منابع و مصارف بانکی افزود: برای تصمیم‌گیری صحیح، ابتدا باید اطلاعات مربوط به منابع، میزان تسهیلات پرداخت‌شده و مانده اعتبارات با دقت بررسی و تطبیق داده شود تا همه دستگاه‌ها و بانک‌ها بر مبنای اعداد روشن و مستند حرکت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: اگر در آمار‌های موجود تفاوتی وجود دارد، لازم است این موارد از مسیر کارشناسی و با رعایت ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات بررسی شود. هدف ما قضاوت درباره عملکرد بانک‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم با شفافیت اطلاعات و شناخت دقیق واقعیت‌ها، راهکار‌های مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی استان پیدا کنیم.

کاهش رسوب منابع و افزایش تسهیلات در دستور کار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ضرورت افزایش اثربخشی منابع بانکی گفت: یکی از محور‌های اصلی پیگیری ما، کاهش رسوب منابع و افزایش پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی است که ظرفیت واقعی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال دارند. این رویکرد باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا منابع موجود بتوانند نقش پررنگ‌تری در رونق اقتصادی استان ایفا کنند.

او با بیان اینکه توسعه اقتصادی فارس به همکاری همه بانک‌ها نیاز دارد، تصریح کرد: از نگاه ما، دولتی یا خصوصی بودن بانک‌ها تفاوتی در اصل مسئولیت آنها برای مشارکت در توسعه اقتصادی استان ایجاد نمی‌کند. همه بانک‌ها بخشی از نظام تأمین مالی اقتصاد هستند و انتظار داریم متناسب با ظرفیت و منابع خود، در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش‌آفرینی کنند.

گودرزی با اشاره به آمار‌های مطرح‌شده درباره منابع تخصیص‌نیافته و ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی استان خاطرنشان کرد: این ارقام باید به‌صورت مستند و دقیق بررسی شوند تا مشخص شود چه میزان از منابع قابلیت استفاده برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را دارد و چه موانعی در مسیر تبدیل این ظرفیت‌ها به تسهیلات وجود دارد.

او افزود: در استان طرح‌های اقتصادی دارای شناسنامه، واحد‌های تولیدی فعال و بنگاه‌های خوش‌حسابی وجود دارند که برنامه توسعه دارند و اجرای طرح‌های آنها می‌تواند به تقویت امنیت غذایی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. ضروری است شرایط این طرح‌ها به‌گونه‌ای بررسی شود که در صورت احراز ضوابط و برخورداری از شرایط لازم، امکان دسترسی آنها به منابع مالی تسهیل شود.

معرفی طرح‌های اولویت‌دار؛ راهکاری برای تسریع در پرداخت تسهیلات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی استان گفت: پیش از سفر رئیس‌جمهور، اطلاعات و پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در چند مرحله دریافت و بررسی شد تا طرح‌های مهم و دارای اولویت مشخص شوند. هدف از این فرایند آن بود که نظام بانکی به مجموعه‌ای روشن از طرح‌های کارشناسی‌شده دسترسی داشته باشد و بتواند منابع خود را بر اساس ظرفیت‌ها و نیاز‌های واقعی اقتصاد استان هدایت کند.

او ادامه داد: وقتی دستگاه تخصصی یک طرح را بررسی و معرفی می‌کند، انتظار داریم بانک‌ها نیز آن را با دقت ارزیابی کنند و در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و تأمین شرایط و وثایق موردنیاز، فرایند پرداخت تسهیلات را در چارچوب ضوابط دنبال کنند. این سازوکار می‌تواند فاصله میان ظرفیت‌های موجود در بخش تولید و میزان تسهیلات پرداختی را کاهش دهد.

گودرزی تأکید کرد: البته معرفی یک طرح به معنای حذف ضوابط بانکی نیست. طرح‌ها باید از نظر توجیه اقتصادی، وثایق و سایر الزامات قانونی بررسی شوند. در مواردی که مانعی وجود دارد، لازم است علت آن به‌طور دقیق مشخص شود تا دستگاه اجرایی، بانک و سایر بخش‌های مرتبط بتوانند برای رفع مشکل اقدام کنند.

او افزود: با تفکیک موانع مربوط به طرح‌ها، مشکلات اعتباری و محدودیت‌های اجرایی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم می‌شود و می‌توان منابع را به سمت طرح‌هایی هدایت کرد که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و اشتغال‌زایی دارند.

گزارش ماهانه عملکرد بانک‌ها تا پایان

گودرزی با تأکید بر ضرورت استمرار ارزیابی عملکرد شبکه بانکی اظهار کرد: جلسات شورای بانک‌ها تا پایان سال به‌صورت ماهانه برگزار خواهد شد و انتظار داریم بانک‌ها در هر دوره، گزارش مشخصی از میزان تسهیلات پرداختی، سرفصل‌های اعتباری، وضعیت منابع و روند پیشرفت عملکرد خود ارائه دهند.

او افزود: این گزارش‌ها باید امکان مقایسه عملکرد بانک‌ها در دوره‌های مختلف و ارزیابی تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را فراهم کنند. با این اطلاعات می‌توان مشخص کرد کدام بخش‌ها عملکرد مطلوبی داشته‌اند، چه موانعی بر سر راه پرداخت تسهیلات وجود دارد و در کدام حوزه‌ها به هماهنگی و حمایت بیشتری نیاز است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین خواستار حضور منظم نمایندگان بانک‌ها در جلسات شد و گفت: بانک‌هایی که در نشست‌ها حضور ندارند، باید دلایل عدم حضور خود را به‌صورت مکتوب اعلام کنند؛ زیرا تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی استان نیازمند مشارکت همه مجموعه‌های مرتبط و برخورداری از اطلاعات کامل است.

او با اشاره به ضرورت بررسی دقیق آمارهای ارائه‌شده در جلسات افزود: اطلاعات مربوط به منابع و عملکرد بانک‌ها باید به‌صورت مستند در اختیار مجموعه کارشناسی قرار گیرد تا در صورت وجود اختلاف آماری، موضوع بررسی و نتیجه مشخص شود. این رویکرد به افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها و تقویت هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی کمک خواهد کرد.

تأمین مالی طرح‌های سفر رئیس‌جمهور؛ فرصتی برای تقویت اقتصاد فارس

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه تأمین مالی طرح‌های اقتصادی مرتبط با سفر رئیس‌جمهور به استان فارس اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، مجموعه‌ای از طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های تخصصی و شبکه بانکی بررسی شده و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، حدود 33 هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین مالی این طرح‌ها پیش‌بینی و تأیید شده است.

او افزود: این رقم، ظرفیت مهمی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود و با همکاری بیشتر شبکه بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های دارای توان تأمین مالی در سطح ملی، می‌توان زمینه افزایش منابع و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار را فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تأکید کرد: هدف آن است که منابع پیش‌بینی‌شده صرفاً در حد ارقام و برنامه‌ها باقی نماند، بلکه در قالب پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشخص و واجد شرایط، آثار واقعی خود را در اقتصاد استان نشان دهد. تحقق این هدف نیازمند پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق بانک‌هاست.

او همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت طرح‌هایی تأکید کرد که از سوی دستگاه‌های اجرایی معرفی شده‌اند، اما هنوز موفق به جذب منابع نشده‌اند و گفت: باید مشخص شود موانع جذب تسهیلات در این طرح‌ها چیست و چه اقداماتی برای رفع آنها ضرورت دارد. در این مسیر، گفت‌وگوی کارشناسی و ارائه برنامه عملیاتی از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به تسریع فرایند تأمین مالی کمک کند.

شفافیت و همکاری؛ دو محور اصلی ارتقای عملکرد نظام بانکی

گودرزی در پایان، هدف اصلی شورای بانک‌ها را حل مسئله و افزایش کارآمدی نظام تأمین مالی استان دانست و اظهار کرد: رویکرد ما تقابل با شبکه بانکی نیست؛ بلکه می‌خواهیم با استفاده از اطلاعات دقیق، ظرفیت‌های موجود را بهتر بشناسیم، موانع را برطرف کنیم و زمینه استفاده مؤثرتر از منابع مالی را فراهم آوریم.

او افزود: اگر بانکی در پرداخت تسهیلات عملکرد مطلوبی داشته است، باید این عملکرد در گزارش‌های مستند منعکس شود و اگر در بخشی با محدودیت یا مشکل مواجه است، لازم است موضوع به‌صورت روشن مطرح شود تا بتوان برای آن راهکار پیدا کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خاطرنشان کرد: با استمرار جلسات ماهانه، ارائه گزارش‌های دقیق، پیگیری طرح‌های اولویت‌دار و تقویت همکاری میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان مسیر پرداخت تسهیلات را هدفمندتر کرد و از ظرفیت‌های نظام بانکی برای پشتیبانی از تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان فارس بهره بیشتری گرفت.

منبع: استانداری فارس