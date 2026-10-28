باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: باغداران نسبت به کاشت به موقع محصولات پاییزه جهت استفاده از بارش های پیش رو اقدام کنند.

وی با تاکید بر تنظیم دما، رطوبت در گلخانه ها و بازدید از تجهیزات گلخانه ای افزود: با توجه به شرایط جوی، گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: باغداران نسبت به جمع آوری میوه های زیردرختی از سطح باغات به منظور جلوگیری از آلودگی درختان اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی بر مدیریت زهکشی درختان و باغات در زمان بارندگی جهت جلوگیری از ماندابی تاکید کرد و افزود: باغداران نسبت به کارتن بندی دور تنه درختان به منظور جمع آوری آفات زمستان گذران اقدام کنند. همچنین با توجه به کاهش دما کشاورزان ضدیخ را به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی اضافه کنند.

وی با تاکید بر خودداری عشایر و دامداران در عبور از ارتفاعات و حاشیه مسیل و رودخانه ها گفت: زنبورداران نسبت به انتقال کندوهای زنبور عسل به مکان های مناسب و راه اندازی سیستم گرمایش و سوخت مورد نیاز دامداری ها اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی روز چهارشنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب، پنج شنبه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و بخش هایی از مرکز کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود‌، این وضعیت تا روز پنج شنبه در ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود.



