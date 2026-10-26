معاون اقتصادی وزارت خارجه گفت: محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و هوایی را با تقویت کریدورهای زمینی و ریلی جبران کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - قنبری،  معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در حوزه‌های تجاری و لجستیکی کشور اظهار داشت: «در برخی زمینه‌ها شاهد رشد مناسبات تجاری با همسایگان بوده‌ایم؛ علت اصلی این امر، هدایت بخشی از کالاهایی است که پیش‌تر به‌صورت سنتی از طریق مسیرهای دریایی و به کشورهای دورتر صادر می‌شدند، اما امسال به دلیل محاصره دریایی و محدودیت‌های اعمال‌شده، اکنون به کشورهای همسایه صادر می‌شوند.»                                           

 وی با تأکید بر اینکه کریدورهای زمینی (جاده‌ای) و ریلی کشور به‌طور چشمگیری تقویت شده و فراتر از ظرفیت‌های گذشته عمل می‌کنند، افزود: «بخشی از مراودات و خدماتی که قبلاً منحصراً توسط بنادر جنوبی انجام می‌شد، اکنون با رویکردی خلاقانه توسط سایر بخش‌ها بر عهده گرفته شده است. این روند نه‌تنها به شکل‌گیری ظرفیت‌های لجستیکی جدید انجامیده، بلکه مقاصد جدید صادراتی و منابع تازه‌ای را برای واردات کشور فراهم کرده است.»

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به مدیریت مؤثر بازار و ثبات نسبی کالاها خاطرنشان کرد: «با وجود فشارهای تورمی موجود، به لطف این تمهیدات، کشور با کمبود کالاهای اساسی و مورد نیاز در حوزه‌های مختلف مواجه نیست و اقلام ضروری به‌طور کامل در دسترس کسب‌وکارها و مردم قرار دارد.»

وی در پایان با اشاره به عزم دستگاه دیپلماسی و بخش اقتصادی کشور برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و فشارها تصریح کرد: «امیدواریم با تداوم این فعالیت‌ها و اثبات این واقعیت که محدودیت‌ها نمی‌تواند اقتصاد کشور را به زانو درآورد، در میز مذاکرات نیز با دست برتر حضور یابیم تا ضمن رفع هرچه سریع‌تر این محدودیت‌ها، ظرفیت‌های جدید ایجادشده به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار برای رشد و توسعه بلندمدت اقتصاد کشور حفظ شوند.

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برچسب ها: وزارت خارجه ، کریدورهای ارتباطی
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