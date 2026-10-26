باشگاه خبرنگاران جوان - سیداحمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در مراسم آغاز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان هیئت امنایی دخترانه پویش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: جنایتی که در لامرد رقم خورد، از حوادث بسیار کم سابقه بود و از نظر ابعاد و شیوه حمله، یادآور بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در سال ۱۹۴۵ میلادی بود.

او آمادگی، هوشیاری و مسئولیت پذیری در برابر تهدید‌های مختلف را ضروری دانست و افزود: پدافند غیرعامل به معنای آمادگی پیش از وقوع حوادث و تهدید‌ها برای کاهش آسیب پذیری است، مفهومی که در دنیای امروز، فراتر از گذشته گسترش یافته و بخش‌های مختلف زندگی روزمره، از خانواده و مدرسه تا زیرساخت‌ها و فضای مجازی را در بر می‌گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس بیان کرد: در جریان جنگ رمضان، در ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی چهار موشک را در فاصله چند متری سالن ورزشی منفجر کردند که بنابر اظهارات مطرح شده هر موشک حامل ۱۸۰ هزار ترکش بود.

احمدی‌زاده گفت: این شیوه حمله موجب شد افرادی که در اطراف محل حضور داشتند، چه ایستاده، چه نشسته و چه در حال استراحت، در معرض اصابت ترکش‌ها قرار گیرند.

او خاطرنشان کرد: شماری از ۲۱ شهید این حادثه حتی در حیاط منازل خود، در خانه‌های مجاور سالن ورزشی، به شهادت رسیدند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با بیان اینکه پدافند غیرعامل تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود گفت: آمادگی پیش از وقوع حادثه یا تهدید، برای کاهش آسیب پذیری، یکی از اصول اساسی پدافند غیرعامل است، اما امروزه این مفهوم حوزه‌های گسترده‌ای از زندگی فردی و اجتماعی را شامل می‌شود و مسئولیت همگان را افزایش می‌دهد.

احمدی‌زاده افزود: مدرسه، خانواده، زیرساخت‌ها و فضای مجازی از جمله حوزه‌هایی هستند که رعایت اصول پدافند غیرعامل در آنها اهمیت دارد.

او گفت: در شرایط فعلی، تهدید‌ها تنها به میدان‌های نظامی محدود نیستند و گاهی انتشار یک خبر نادرست، شایعه یا پیام جعلی می‌تواند امنیت و آرامش جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، بصیرت و دانش را از مهمترین مولفه‌های پدافند غیرعامل دانست و خطاب به دانش آموزان گفت: دانش آموزی که اهل مطالعه، بررسی و تحلیل باشد، به آسانی تحت تاثیر شایعه‌ها قرار نمی‌گیرد و در برابر جنگ شناختی و رسانه‌ای هوشمندانه عمل می‌کند.

احمدی‌زاده، اهمیت رفتار مسئولانه در فضای مجازی را یادآور شد و افزود: منتشر نکردن مطالب بدون بررسی، توجه نکردن بهاخبارجعلی و شایعه‌ها و رعایت توصیه‌های مسئولان در شرایط بحرانی، از مصادیق پدافند غیرعامل در زندگی روزمره است.

او افزود: هر دانش آموز می‌تواند با رعایت همین اصول، سهمی در اجرای پدافند غیرعامل داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس ادامه داد: در دنیای امروز، تشخیصاخبارمعتبر از اطلاعات نادرست و پرهیز از بازنشر مطالب تایید نشده، برای حفظ آرامش و امنیت جامعه ضروری است.

او با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل یعنی "پدافند مردم محور، ایران پایدار" اظهار کرد: حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های اجتماعی و تجمعات شبانه، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در چارچوب مشارکت اجتماعی و تقویت همبستگی عمومی مورد توجه قرار گیرد.

احمدی‌زاده، از دانش آموزان خواست با مطالعه و آشنایی بیشتر با اصول پدافند غیرعامل، آموخته‌های خود را به خانواده‌ها، دوستان و همکلاسی‌هایشان منتقل کنند و به عنوان سفیران پدافند غیرعامل در ترویج این فرهنگ نقش داشته باشند.

معاون استاندار فارس، دانش آموزان را از سرمایه‌های اصلی آینده کشور دانست و گفت: آینده علمی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی ایران تا حد زیادی به تلاش و توانمندی نسل امروز وابسته است و آموزش و تربیت می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در پرورش نسل آینده داشته باشد.

منبع: استانداری فارس