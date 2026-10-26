شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: تونل امیر کبیر از ساعت ۲۳:۵۵ امشب تا ۵ صبح فردا، مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه تونل امیر کبیر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ از ساعت ۲۳:۵۵ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین تونل امیرکبیر:

مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال

خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)

مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب

خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)

برچسب ها: تونل امیرکبیر ، مسدود
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