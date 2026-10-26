رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان از تحصیل ۱۹۵ دانش آموزا نابینا وناشنوا در مدارس عادی و استثنایی کردستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اقبال خانی گفت: در سال تحصیلی جاری ۱۹۵دانش آموز دارای آسیب بینایی و شنوایی (خفیف وشدید) از خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی استان استفاده می‌کنند.

خانی اظهار داشت: این دانش آموزان در مدارس استثنایی ۱۰ شهرستان و منطقه از جمله سنندج (ناحیه ۱و۲)، مریوان، سقز، کامیاران، دهگلان، قروه، بانه، دیواندره و موچش از آموزش و پرورش استثنایی استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی دریافت می‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: از این تعداد ۸۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در مدارس استثنایی و تحت آموزش تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در سال تحصیلی جاری ۱۱۵ دانش آموز کم بینا و نابینا در مدارس استثنایی و تحت آموزش تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان، با بیان اینکه با تشخیص به موقع و مداخله به هنگام می‌توان عوارض کم شنوایی و ناشنوایی را به حداقل رساند، تصریح کرد: جامعه با پذیرش واقع بینانه محدودیت فرد ناشنوا باید در راه پرورش استعداد‌ها و توانایی‌های او یاری رسان باشد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان، با تأکید برتوانمندی دانش آموزان آسیب دیده بینایی به عنوان توانمندترین گروه معلولان افزود: معلولیت مشکل فرد نیست بلکه اساسا مشکل جامعه است.

وی عنوان کرد: افراد با آسیب شنوایی آثار ظاهری چندان مشخصی ندارند و متاسفانه انزوای اجتماعی، چالش‌های روانشناختی و عملکردی وضعیت دشواری را پیش روی آنان قرار می‌دهد و احتمال ابتلا به اختلالات سلامت روان بیشتر را در این قشر افزایش می‌دهد.

خانی با بیان اینکه نابینایان در بسیاری از قابلیت‌ها و ویژگی‌ها از بقیه افراد جامعه توانمندتر هستند و باید شرایط، زمینه و امکانات مناسبی در اختیار آنان قرار گیرد، افزود: آموزش و پرورش استثنایی با توسعه کمی و کیفی آموزش تلفیقی و فراگیر تلاش می‌کند که دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا همراه با سایر دانش‌آموزان در نظام آموزشی عادی مشغول به تحصیل شوند.

وی، با اشاره به اینکه آموزش و پرورش وظیفه سنگین تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی را عهده داراست، یادآور شد: آموزش باید بر مبنای ظرفیت دانش‌آموزان باشد، چرا که هر دانش‌آموز نیاز‌های مخصوص به خودرا دارد و بر اساس همین نیاز‌ها باید آموزش‌های لازم را دریافت کند.

منبع آموزش وپرورش کردستان