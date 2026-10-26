همایش تجلیل از حامیان و یاوران اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی مددجویان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فیروزآبادی، مدیرعامل بنیاد حیات، در همایش تجلیل از حامیان و یاوران اشتغال کمیته امداد، با تشریح برنامه‌های این بنیاد برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی مددجویان گفت: در دوره اخیر، تسهیل دسترسی متقاضیان به منابع مالی، توسعه زنجیره‌های تولید، سرمایه‌گذاری بر مهارت‌آموزی نسل جوان و تبدیل تسهیلات به دارایی‌های مولد، چهار محور اصلی فعالیت‌های اشتغال‌زایی بوده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق ضمانت در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: هدف از ایجاد این صندوق، فراهم کردن امکان دسترسی به تسهیلات برای افرادی بود که به دلیل نداشتن ضامن از دریافت وام محروم می‌شدند. تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر در مجموع از بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل بنیاد حیات با اشاره به اهمیت اتصال مشاغل خرد به زنجیره‌های بزرگ تولید افزود: در این رویکرد تلاش شده است کسب‌وکار‌های کوچک در کنار یکدیگر قرار گیرند و با اتصال به شرکت‌های بزرگ‌تر، زمینه افزایش بهره‌وری و تولید مؤثرتر فراهم شود.

فیروزآبادی با اشاره به تجربه کمیته امداد در زنجیره تولید فرش گفت: در این الگو، فرایند تولید از مرحله سفارش‌گذاری و تأمین نقشه و مواد اولیه آغاز می‌شود و با نظارت بر فرایند بافت و تضمین خرید محصول باکیفیت ادامه پیدا می‌کند. این شیوه به فروش محصولات تولیدی کمک کرده و مانع انباشت فرش‌های تولیدشده در انبار‌ها می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زنجیره دام و دامداری تصریح کرد: تمرکز بر تأمین دام باکیفیت و شناسایی تأمین‌کنندگان مناسب، از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود کیفیت تولید و تقویت زنجیره‌های اشتغال دنبال شده است.

مدیرعامل بنیاد حیات با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر مهارت‌آموزی نسل جوان گفت: بیش از ۹۰ درصد متقاضیان اشتغال در کمیته امداد دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا پایین‌تر هستند و بسیاری از آنان مهارت شغلی کافی ندارند؛ ازاین‌رو، آموزش مهارت به نوجوانان برای ورود مؤثرتر به بازار کار مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه مهارت‌آموزی نوجوانان از سال ۱۴۰۱ در کمیته امداد مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۳ هزار نوجوان تحت حمایت این نهاد، دست‌کم یک مهارت را در دوره تابستانی فرا گرفتند.

فیروزآبادی چهارمین رویکرد بنیاد حیات را تبدیل تسهیلات اشتغال به دارایی‌های مولد و پایدار دانست و گفت: طرح نیروگاه‌های خورشیدی با هدف ایجاد درآمد مستمر برای خانواده‌های تحت حمایت توسعه یافته است.

به گفته وی، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این خدمت بهره‌مند شده‌اند یا در آستانه بهره‌مندی از آن قرار دارند و زیرساخت لازم برای بهره‌مندی بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این طرح اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر ایجاد درآمد مستمر برای خانواده‌ها، به دارایی ماندگاری تبدیل می‌شوند که می‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی آنان کمک کند.

مدیرعامل بنیاد حیات با اشاره به شکل‌گیری ساختار‌های نهادی جدید برای پشتیبانی از فعالیت‌های اشتغال‌زایی گفت: بنیاد حیات، شرکت‌های زیرمجموعه آن، صندوق ضمانت و همکاری صنایع و مجموعه‌های اقتصادی، در کنار یکدیگر ظرفیت‌هایی برای تکمیل زنجیره حمایت از مشاغل خرد ایجاد کرده‌اند.

فیروزآبادی در پایان با تأکید بر ظرفیت مشاغل کوچک برای تأمین کالا‌های اساسی، تقویت تولید و توانمندسازی نیازمندان خاطرنشان کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده در زنجیره فرش، دامداری و نیروگاه‌های خورشیدی نشان می‌دهد که با حمایت دولت و همراهی نظام بانکی می‌توان این الگو‌ها را در مقیاس ملی توسعه داد.

وی خواستار توجه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به طرح‌های اشتغال‌زایی و مدل‌های مشابه برای تقویت تولید و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های نیازمند شد.

در ادامه مراسم سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در همایش تجلیل از حامیان و یاوران اشتغال این نهاد با تأکید بر اینکه توانمندسازی، راهکار عزتمندانه مقابله با فقر است، گفت: ایجاد درآمد باثبات و اشتغال پایدار باید در صدر برنامه‌های حمایتی کمیته امداد قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد کمیته امداد در توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: این نهاد با تکیه بر تجربه بیش از ۴۵ سال فعالیت خود، سه رکن اشتغال، مسکن و تقویت فرهنگ خودباوری و خوداتکایی را برای توانمندسازی مددجویان دنبال می‌کند.

بختیاری با تشریح شاخص‌های خودکفایی مددجویان افزود: برخورداری از حمایت‌های مستمر و اصولی برای تثبیت اشتغال، رسیدن درآمد ماهانه به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یا بیشتر از آن و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده به‌گونه‌ای که دهک درآمدی آن تغییر کند، از جمله شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای خودکفایی است.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه حمایت از مددجویان نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، تصریح کرد: اگر فردی پس از دریافت تسهیلات با بدهی یا مشکلات اقتصادی مواجه شود و کسب‌وکارش در معرض شکست قرار گیرد، وظیفه داریم از او حمایت کنیم تا دوباره به چرخه فقر بازنگردد.

وی با اشاره به عملکرد این نهاد در سال‌های گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲، هم‌زمان با دولت شهید آیت‌الله رئیسی، ۱۰۰ هزار نفر از مددجویان به مرحله خودکفایی رسیدند و در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان نیز جشن خودکفایی ۸۰ هزار نفر از مددجویان برگزار شد.

بختیاری در ادامه با اشاره به گستردگی جامعه تحت حمایت کمیته امداد، بر ضرورت تأمین و تخصیص به‌موقع منابع اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای این نهاد پیش‌بینی شده است که جذب کامل آن می‌تواند زمینه توسعه فرصت‌های شغلی و حمایت از کارآفرینان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه بخشی از تسهیلات سال گذشته در ماه‌های ابتدایی سال جاری برای ایجاد اشتغال استفاده شده است، خواستار اصلاح ضوابط بانک مرکزی برای محاسبه تسهیلات پرداخت‌نشده سال قبل در اعتبارات سال جدید شد و افزود: این اصلاح می‌تواند به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بانک‌های عامل در اجرای بهتر برنامه‌های اشتغال‌زایی کمک کند.

رئیس کمیته امداد همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، خواستار همکاری بیشتر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع موجود شد.

بختیاری با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در پایداری مشاغل گفت: اشتغال پایدار بدون آموزش مهارت‌های مورد نیاز امکان‌پذیر نیست و کمیته امداد با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، فرایند‌های لازم برای توانمندسازی شغلی مددجویان را دنبال می‌کند.