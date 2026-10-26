آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی کوروش اهواز سه مصدوم برجا گذاشت و ۱۵ نفر از ساکنان نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک ربیعی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در منطقه کوروش اهواز و مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۸ صبح امروز، دوشنبه ۴ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در خیابان عامری یک منطقه کوروش، از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام سریع نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه افزود: آتش‌سوزی در یکی از واحد‌های طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی پنج‌طبقه رخ داد که در پی آن، ۸۰ درصد این واحد مسکونی در آتش سوخت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با بیان اینکه عملیات امدادونجات و اطفای حریق همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون سه نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند. همچنین آتش‌نشانان با اقدام سریع خود موفق شدند ۱۰ تا ۱۵ نفر از ساکنان مجتمع را از میان دود و خطر آتش نجات دهند.

ربیعی درباره علت وقوع این آتش‌سوزی نیز توضیح داد: علت این حادثه هنوز مشخص نیست و پس از بررسی توسط کارشناسان، اطلاع‌رسانی می‌شود.

برچسب ها: آتش سوزی ، حادثه
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