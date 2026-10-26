باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که پیش از این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی - با تأمین ارز از هر محل - در سال ۱۴۰۵ و همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی (مطابق مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال) - به استثنای خودروهای تمام‌برقی - حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

حقوق ورودی خودروی وارداتی به مناطق آزاد برای خودروهای بنزینی و هیبریدی - به استثنای خودروهای تمام‌برقی - ۶۰ درصد تعیین شده است.

در همین راستا جزئیات برنامه پرشیا خودرو برای تعیین تکلیف قراردادها و تعهدات مشتریان اعلام شد

این مجموعه در راستای تضمین اجرای تعهدات، با رویکردی پیش‌دستانه در سال جاری اقدام به ثبت‌سفارش و تامین نقدینگی ارزی به میزان دو برابر حجم تعهدات موضوع قرارداد‌ها کرد. با این وجود، به سبب بروز اختلالات در فرآیند لجستیک بین‌الملل، افزایش نامتعارف زمان ترانزیت و جهش هزینه‌های حمل از مبادی خارجی به مقاصد گمرکی داخل کشور، کل زنجیره تأمین با تأخیر و طولانی‌شدن فرآیند ترخیص مواجه گردید.

با عنایت به ماهیت حقوقی قرارداد‌های فی‌مابین مبنی بر مشارکت در سرمایه گذاری و به منظور صیانت از حقوق مالی خریداران، شرکت بستر اجرایی لازم برای انتخاب آزادانه و شفاف یکی از سه مسیر زیر را برای مشتریان فراهم آورده است:

تسویه آنی و خاتمه قرارداد: امکان انصراف و استرداد فوری اصل آورده مالی به انضمام سود قطعی مشارکت بر اساس قرارداد منعقده

تبدیل و تهاتر به خودرو‌های موجود: امکان جایگزینی و تبدیل پرونده سرمایه‌گذاری با سبد خودرو‌های آماده واگذاری شرکت.

استمرار قرارداد و صبوری تا تحویل خودرو: حفظ اولویت و تداوم قرارداد تا زمان طی مراحل ترخیص و تکمیل نهایی فرآیند تولید؛ با تضمین قطعی رعایت دقیق تقدم زمانی بر مبنای شماره و تاریخ ثبت‌نام. (زمان‌های تخمینی بر اساس آخرین وضعیت لجستیک در قسمت Follow Up سایت پرشیا خودرو قرار داده شده و به صورت مستمر پایش و آپدیت می‌شود.)

رویکرد راهبردی این گروه همواره مبتنی بر اصل پاسخگویی مستقیم بوده و کانال‌های تعامل و مذاکره، پیوسته پذیرای همراهان است.

در عین حال، به آگاهی می‌رساند با توجه به بررسی‌های رسانه‌ای و حقوقی، تحرکات هدایت‌شده عده‌ای معدود در دامن‌زدن به شایعات، انتشار محتوا‌های ساختگی و رفتار‌های مخل نظم عمومی، مصداق بارز اخلال در حقوق عموم مشتریان و آسیب به آرامش روانی متقاضیان ارزیابی می‌شود. شرکت پرشیا خودرو بر اساس تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی خود در محافظت از منافع سازمانی و حقوق جمعی ذی‌نفعان، کلیه این اقدامات را از طریق مراجع قضایی و نظارتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد نمود.

از خریداران و سرمایه‌گذاران فهیم تقاضا دارد امور مربوط به قرارداد‌های خود را صرفاً از طریق واحد امور مشتریان و مبادی رسمی ارتباطی شرکت دنبال کرده و با دریافت اطلاعات معتبر از مجاری قانونی، از شکل‌گیری هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده توسط جریانات حاشیه‌ای جلوگیری فرمایند.

براساس این گزارش منابع حاصل از افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همچنین در راستای حفظ رقابت ، دولت مکلف شده است نسبت به واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه های کالایی (به تشخیص دولت) فقط از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا اقدام نماید.

درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت به تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ تخصیص داده می‌شود.