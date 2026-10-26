دستگیری کلاهبردار ۵۰۰ میلیاردی در قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان‌ - سردار محمد قاسم طرهانی روز دوشنبه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از شهروندان با ترفند سرمایه ‌گذاری در زمینه تولید و بسته ‌بندی مواد غذایی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.



وی افزود: در تحقیقات اولیه و اظهارات مالباختگان مشخص شد که متهم از سال ۱۴۰۲ تاکنون با طرح وعده سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و بسته‌ بندی مواد غذایی و جلب اعتماد شهروندان از ۴۲ نفر در استان‌های قزوین، البرز و تهران مبلغی معادل ۵۰۰ میلیارد ریال جذب سرمایه کرده است.



فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: متهم در قبال وجوه دریافتی چک و سفته به مالباختگان داده، اما پس از ناتوانی در ایفای تعهدات خود متواری شده بود.



این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم تصریح کرد: مخفیگاه متهم در شهر الوند شناسایی و کاراگاهان پلیس پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.



سردار طرهانی در پایان تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه و در مواجهه حضوری با مالباختگان به ارتکاب ۴۲ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال با این شگرد اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده، برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

قاچاقچی مواد مخدر در جاده الموت متوقف شد

سرهنگ علی خمسه، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین نیز از کشف ۸۶۲ گرم تریاک و شیره تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو سواری پژو و دستگیری سه نفر دراین خصوص توسط ماموران انتظامی پاسگاه کورانه خبر داد.

وی تصریح کرد: ماموران سریعا به مسیر تردد خودرو در مسر جاده الموت اعزام و در نهایت خودرو سواری پژو پارس مورد نظر را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه موفق شدند آن را داخل روستای کورانه متوقف کنند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو ۴۳۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۴۳۲ گرم شیره تریاک که در داخل خودرو جاساز شده بود کشف و ۳ نفر در این رابطه دستگیر شدند.