مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های محوطه باستانی و روستای حسنلو در نقده خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه را برای ثبت جهانی این اثر تاریخی فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صفری گفت: روستای حسنلو به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری، در میان هشت روستای برتر کشور برای معرفی به فهرست جهانی قرار گرفت اما به دلیل وجود برخی نواقص در زیرساخت‌ها، موفق به ورود به این فهرست نشد.

وی خاطرنشان کرد: در دوره گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های حسنلو اختصاص یافت و در دوره کنونی نیز ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر برای تکمیل این طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی ادامه داد: این اعتبارات برای اجرای اقداماتی از جمله جدارسازی و کف‌سازی مسیر محوطه باستانی تا روستا هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در دو فاز گفت: تکمیل این اقدامات در محوطه باستانی و روستای حسنلو، امیدها را برای ثبت جهانی این اثر افزایش می‌دهد.

صفری توسعه امکانات اقامتی را از الزامات تقویت ظرفیت گردشگری حسنلو دانست و بیان کرد: در حال حاضر دو واحد اقامتی با مجموع ظرفیت ۴۰ تخت در این روستا فعال است و ساخت دو واحد اقامتی دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری منطقه اظهار کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد تسهیلات و حمایت‌های لازم را در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه قرار دهد تا زمینه گسترش فعالیت‌های گردشگری و تامین امکانات مورد نیاز در روستای حسنلو فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی همچنین به سفر هفته گذشته استاندار آذربایجان غربی به روستای حسنلو اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر وضعیت محوطه باستانی و مشکلات پیش روی توسعه روستا بررسی شد و تصمیم‌های مهمی برای پیگیری مسائل و رفع موانع موجود اتخاذ شد.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، جاذبه گردشگری
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اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های تپه حسنلو با هدف ثبت جهانی