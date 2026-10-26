باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک وبیناری میان سازمان حفظ نباتات ایران و سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه با محوریت بررسی وضعیت باقیمانده آفت‌کش‌ها، آفات همراه محموله های صادراتی بین دو کشور و راه‌های تقویت تبادل اطلاعات و مستندات میان دو کشور برگزار شد.

در این جلسه آنلاین که با حضور مقامات و کارشناسان ارشد دو طرف برگزار شد، آخرین وضعیت محموله‌های گیاهی صادراتی میان ایران و روسیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارشناسان سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه در این نشست از کاهش چشمگیر محموله‌های صادراتی دارای عدم انطباق نسبت به سال گذشته ابراز خرسندی کرده و بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، افزایش دقت و تشدید نظارت‌ها بر محموله‌های صادراتی بین دو کشور و رفع موانع بهداشتی و قرنطینه‌ای تاکید کردند.

همچنین مقرر شد؛ بررسی دقیق مسائل مربوط به باقیمانده آفت‌کش‌ها و مدیریت آفات همراه محموله‌ها در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر این، در راستای تقویت تعاملات فنی و تخصصی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، انجام بازدیدهای متقابل دوجانبه و همچنین بهینه‌سازی کانال‌های رسمی تبادل اطلاعات و مستندات مورد نیاز دو کشور صورت پذیرد.

این توافقات گامی مهم در جهت تسهیل تجارت محصولات کشاورزی و پایبندی به پروتکل‌های بهداشتی فی‌مابین ارزیابی شد.