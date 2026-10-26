شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با حضور و سخنرانی دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی و آقای دهش مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه هریس و معاونان و همکاران ستادی و جمعی از اعضای شورای اداری درمدرسه مردانی آذر این شهرستان برگزار شد. زنگدر پایان این مراسم زنگ پدافند غیر عامل توسط عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و آقای دهش مدیریت آموزش و پرورش منطقه هریس و دانش آموزان مدرسه مردانی آذر هریس نواخته شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه مردانی آذر هریس

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برچسب ها: پدافند غیر عامل ، سوژه خبری ، نواخته شدن زنگ
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