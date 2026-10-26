شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با حضور و سخنرانی دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی و آقای دهش مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه هریس و معاونان و همکاران ستادی و جمعی از اعضای شورای اداری درمدرسه مردانی آذر این شهرستان برگزار شد. زنگدر پایان این مراسم زنگ پدافند غیر عامل توسط عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و آقای دهش مدیریت آموزش و پرورش منطقه هریس و دانش آموزان مدرسه مردانی آذر هریس نواخته شد.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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