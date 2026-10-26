باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی هدایت معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حاشیه بازدید از پروژه‌ ۴ هزار واحدی نهضت ملی مسکن طایقان بر کیفیت ساخت واحدها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب،برق و گاز برای فراهم‌شدن شرایط سکونت متقاضیان تاکید کرد.

وی در ادامه از ساختمان‌هایی که با فناوری پرینت سه‌بعدی و دیوارهای پیش‌ساخته اجرا شده‌اند نیز بازدید و درباره کیفیت، مقاومت و سرعت اجرای ساخت با این روش ها بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم نیز از تلاش و پیگیری برای وصول مطالبات بانکی به منظور پرداخت به پیمانکاران و تسریع در ادامه عملیات عمرانی خبر داد.

گفتنی است پروژه ۴۰۰۰ هزار واحدی طایقان در قالب نهضت ملی مسکن و با پیشرفت ۶۵ درصدی در حال اجرا است و تاکنون ۱۳۰۰ واحدتوسط متقاضیان انتخاب شده و بیش از ۵۰۰ واحد تحویل شده که بخشی از واحدهای تحویلی توسط متقاضیان در حال تکمیل است.

در ادامه این سفرمعاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن از مجموعه‌ پروژه‌ های طرح نهضت ملی مسکن سایت ۲۲ هکتاری( زیتون۲۷ الی ۴۷) شهرک پردیسان بازدید و روند اجرایی آن‌ها را مورد بررسی قرار داد .

سایت ۲۲ هکتاری در شهرک پردیسان قم با دارا بودن ۱۷۹۲ واحدمسکونی، با دستیابی به سطح پیشرفت ۹۸ درصدی، در مراحل نهایی خود قرار دارد و با تکمیل عملیات محوطه‌سازی به‌زودی به‌طورکامل آماده بهره‌برداری می شود .

همچنین هدایت با حضور در محل پروژه زیتون ۳۵ ضمن بازدید از این پروژه،بر تکمیل هرچه سریعتر و تحویل کامل واحدها به متقاضیان تاکید کرد و به بررسی نواقص موجود جهت رفع آنهاپرداخت.

در این بازدید معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن از نزدیک در جریان روند اجرایی و مراحل پایانی این پروژه شاخص قرار گرفت و روند پیشرفت فیزیکی، اقدامات انجام‌شده و مسائل پیش‌روی این پروژه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.