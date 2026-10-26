قیمت نفت برنت در معاملات روز دوشنبه با کاهش همراه شد و به ۱۱۴٫۶۱ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت قرارداد‌های آتی نفت برنت در معاملات روز دوشنبه، در پی نشانه‌هایی از احتمال کاهش تنش‌ها در جنگ آمریکا علیه ایران و تداوم جریان عرضه نفت، کاهش یافت.

قرارداد‌های آتی نفت برنت با افت قیمت به ۱۱۴٫۶۱ دلار در هر بشکه رسیدند. همچنین، قرارداد‌های آتی نفت خام آمریکا با کاهش ۲٫۳ درصدی، به حدود ۱۰۰٫۸۶ دلار در هر بشکه رسیدند.

این کاهش قیمت در پی نشانه‌هایی از احتمال فروکش کردن تنش‌ها در جنگ آمریکا علیه ایران رخ داد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه ادعا کرده بود که این کشور در آن شب به ایران حمله نخواهد کرد.

این تحولات هم‌زمان با مذاکرات کشور‌های عضو «ائتلاف مکه» شامل ترکیه، پاکستان و عربستان در تهران صورت می‌گیرد؛ مذاکراتی که با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از میانجی‌گری میان آمریکا و ایران انجام می‌شود.

منبع: الجزیره