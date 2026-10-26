باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش تجلیل از حامیان و یاوران اشتغال کمیته امداد، با تأکید بر ضرورت تبدیل طرح‌های اشتغال‌زایی به فعالیت‌های اقتصادی پایدار اظهار کرد: تجربه‌های اجراشده در کمیته امداد نشان می‌دهد که با توسعه الگو‌های موفق و همراهی نظام بانکی می‌توان ظرفیت اشتغال مددجویان را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی کودکان و نوجوانان خانواده‌های تحت حمایت افزود: سرمایه‌گذاری بر آموزش مهارت‌های حل مسئله، مشاوره شغلی و هدایت نوجوانان به سمت مشاغل آینده‌دار باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ چراکه تحولات فناوری، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را تغییر داده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد گفت: مشکل بسیاری از این مشاغل، دسترسی به بازار و فروش محصولات است. اگر بتوان با کمک شرکت‌های تخصصی و بخش خصوصی، تقاضا‌ها را تجمیع کرد و میان تولیدکنندگان خرد و بازار‌های مصرف ارتباط برقرار کرد، زمینه افزایش بهره‌وری و پایداری کسب‌وکار‌ها فراهم می‌شود. شبکه بانکی می‌تواند با حمایت از شرکت‌هایی که وظیفه بازارسازی، مشاوره و اتصال زنجیره‌های تولید را برعهده دارند، تسهیلات را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کند که تقاضای واقعی برای محصولات و خدمات آنها وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی به‌تنهایی برای ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست، تصریح کرد: برخی مشاغل خرد به دلیل بهره‌وری پایین، بازدهی لازم را ندارند و نمی‌توانند هزینه‌های مالی خود را پوشش دهند. بنابراین، باید منابع بانکی به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که ظرفیت رشد، سودآوری و تداوم در افق پنج تا ۱۰ ساله را دارند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال اظهار کرد: برخی مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات و فعالیت‌های آزادکاری می‌توانند با سرمایه اولیه محدود و آموزش‌های مهارتی، افراد را به بازار‌های بزرگ‌تری متصل کنند و زمینه دستیابی سریع‌تر آنان به درآمد مستقل را فراهم آورند.حتی مجموعه بانکی کشور نیز می‌تواند به یکی از متقاضیان خدمات این افراد تبدیل شود و از ظرفیت نیرو‌های آموزش‌دیده تحت حمایت کمیته امداد استفاده کند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف باید این باشد که تسهیلات در یک مسیر پیوسته و هماهنگ با شبکه بانکی پرداخت شود تا کسب‌وکار‌ها پس از دوره حمایت کمیته امداد، به درآمد کافی برسند و بتوانند فعالیت خود را به‌صورت مستقل ادامه دهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت ایجادشده در طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد، خواستار توسعه گسترده‌تر این الگو‌ها شد و گفت: باید ظرفیت پوشش این طرح‌ها از ۲۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون نفر افزایش یابد و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نیز از ۵۵۰ مگاوات به ۵ هزار مگاوات برسد.

وی با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای همکاری در این زمینه افزود: در صورت توسعه طرح‌های نیروگاه خورشیدی با مشارکت شبکه بانکی، می‌توان ضمن ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت، به تأمین بخشی از نیاز‌های انرژی کشور نیز کمک کرد.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه این طرح‌ها باید بر پایه توجیه اقتصادی انجام شود، خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که از سودآوری و پایداری اقتصادی برخوردار باشند، می‌توانند از ظرفیت نظام تأمین مالی کشور برای گسترش در مقیاس ملی استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از شبکه بانکی خواست جذب منابع مردمی برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی را در دستور کار قرار دهد. بانک‌ها می‌توانند از طریق معرفی خدمات و طرح‌های اشتغال‌زایی به مردم و ایجاد امکان مشارکت مالی، منابع بیشتری را برای اجرای این اقدامات جذب کنند. اطلاع‌رسانی درباره آثار اقتصادی و اجتماعی این طرح‌ها نیز می‌تواند به افزایش مشارکت عمومی کمک کند.

مدنی‌زاده همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از ابزار‌های مؤثر برای توسعه این الگو‌ها دانست و خواستار گسترش مشارکت بانک‌ها در این حوزه شد.

وی با اشاره به نقش بانک ملت و بانک تجارت در اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت افزایش مشارکت سایر بانک‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت اعتبار در زنجیره‌های تولید تأکید کرد.

وزیر اقتصاد همچنین خواستار همکاری شبکه بانکی برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت شد و گفت: تقویت این صندوق می‌تواند امکان گسترش حمایت‌های مالی از کسب‌وکار‌های خرد و متقاضیانی را که برای دریافت تسهیلات با محدودیت ضمانت مواجه هستند، فراهم کند.

مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر نقش کمیته امداد در حمایت از اقشار نیازمند اظهار کرد: امید ما برای مقابله با فقر مطلق، تقویت ظرفیت نهاد‌های حمایتی در تأمین حداقل‌های معیشتی است؛ در کنار آن، بهبود شرایط اقتصادی و اجرای سیاست‌های مؤثر دولت نیز برای ارتقای سطح زندگی مردم ضرورت دارد.