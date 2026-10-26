باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با اشاره به برداشت چغندرقند از سطح هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن محصول تولید و وارد صنایع تبدیلی شهرستان اقلید و شهرستان‌های همجوار شود.

او با اشاره به آغاز و تداوم عملیات برداشت چغندرقند، گفت: چغندرقند از محصولات مهم زراعی اقلید به شمار می‌رود و سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است؛ محصولی که علاوه بر نقش‌آفرینی در اقتصاد کشاورزی منطقه، مواد اولیه مورد نیاز صنایع قند را تأمین می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با اشاره به ظرفیت صنایع فرآوری قند در منطقه، اضافه کرد: وجود ۶ کارخانه قند در شهرستان اقلید و شهرستان‌های اطراف، زمینه مناسبی برای تحویل محصول تولیدی کشاورزان و تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحد‌های صنعتی فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در مراحل مختلف تولید ادامه داد: حرکت به سمت کشت مکانیزه، از آماده‌سازی زمین و کاشت تا عملیات داشت و برداشت، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در زمان و استفاده بهینه از نیروی کار مؤثر باشد.

او با اشاره به روند توسعه برداشت مکانیزه چغندرقند، تصریح کرد: استفاده از کمباین‌های تخصصی برداشت این محصول، نقش مهمی در افزایش سرعت عملیات برداشت، کاهش وابستگی به نیروی کار و مدیریت بهتر زمان تحویل محصول به کارخانه‌های قند دارد.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی اقلید