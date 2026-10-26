این روز‌ها کمباین‌ها در میان مزارع چغندرقند شهرستان اقلید به حرکت درآمده‌اند تا محصولی که از خاک روییده، مسیر خود را به سوی کارخانه‌های قند طی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با اشاره به برداشت چغندرقند از سطح هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن محصول تولید و وارد صنایع تبدیلی شهرستان اقلید و شهرستان‌های همجوار شود.

او با اشاره به آغاز و تداوم عملیات برداشت چغندرقند، گفت: چغندرقند از محصولات مهم زراعی اقلید به شمار می‌رود و سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است؛ محصولی که علاوه بر نقش‌آفرینی در اقتصاد کشاورزی منطقه، مواد اولیه مورد نیاز صنایع قند را تأمین می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با اشاره به ظرفیت صنایع فرآوری قند در منطقه، اضافه کرد: وجود ۶ کارخانه قند در شهرستان اقلید و شهرستان‌های اطراف، زمینه مناسبی برای تحویل محصول تولیدی کشاورزان و تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحد‌های صنعتی فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در مراحل مختلف تولید ادامه داد: حرکت به سمت کشت مکانیزه، از آماده‌سازی زمین و کاشت تا عملیات داشت و برداشت، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در زمان و استفاده بهینه از نیروی کار مؤثر باشد.

او با اشاره به روند توسعه برداشت مکانیزه چغندرقند، تصریح کرد: استفاده از کمباین‌های تخصصی برداشت این محصول، نقش مهمی در افزایش سرعت عملیات برداشت، کاهش وابستگی به نیروی کار و مدیریت بهتر زمان تحویل محصول به کارخانه‌های قند دارد.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی اقلید

برچسب ها: چغندرقند ، برداشت چغندر
خبرهای مرتبط
برداشت چغندر قند پاییزه در فسا آغاز شد
برداشت چغندرقند در مرودشت آغاز شد
پایان برداشت چغندر قند در آباده
برداشت چغندر قند از مزارع قیروکارزین
افزایش هفت برابری کاشت چغندر قند در شیراز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دویست‌وچهلمین شب تجمع مردمی در شیراز/ وقتی روضه و حماسه در هم می‌آمیزد + فیلم
از کلاس درس تا آسمان حرم؛ یادواره‌ای برای همکلاسی‌های پروازی + فیلم
روایت ناگفته از نجات ۱۲ توریست اسپانیایی در حادثه شاهچراغ (ع) + فیلم
انتقام شهدای حرم شاهچراغ(ع) به‌زودی محقق می‌شود + فیلم
گلباران مزار شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) + فیلم
آخرین اخبار
از کلاس درس تا آسمان حرم؛ یادواره‌ای برای همکلاسی‌های پروازی + فیلم
دویست‌وچهلمین شب تجمع مردمی در شیراز/ وقتی روضه و حماسه در هم می‌آمیزد + فیلم
روایت ناگفته از نجات ۱۲ توریست اسپانیایی در حادثه شاهچراغ (ع) + فیلم
انتقام شهدای حرم شاهچراغ(ع) به‌زودی محقق می‌شود + فیلم
گلباران مزار شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) + فیلم
چهارم آبان؛ غروب خاموشی که در حافظه شاهچراغ روشن ماند
آمادگی دادگستری فارس برای حمایت از ورزشکاران زندانی
از بازداشت عاملان درگیری تا توقیف محموله‌های قاچاق
تزریق ۲۴۰ میلیارد تومان به ناوگان عملیاتی برق فارس
پیشتازی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در انطباق راهبرد‌های فنی با الزامات پدافند غیرعامل
دستگیری عامل تیراندازی در روستای مشتان کازرون
از خاک تا شکر؛ کمباین‌ها در اقلید به دل مزارع می‌زنند
تأکید بر توسعه فرهنگ پدافند مردم‌محور در مدارس فارس/ جنایت لامرد؛ ابعادی کم‌سابقه در تاریخ تهدیدها
پیش‌بینی ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین مالی طرح‌های سفر رئیس‌جمهور به فارس
ثبت ۱۷۷۵ بیمار مسموم در جهرم/ عقرب و الکل در صدر آمار مراجعان
محکومیت ۱.۴ همتی متخلف ارزی در فارس/ رسیدگی به ۱۵۴ پرونده تعهدات ارزی
بهره‌برداری از ۱۸ کیلومتر باند دوم محور لار-جهرم-بندرعباس با هزینه هزار میلیارد تومانی
توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی فارس در گروی تکمیل خطوط ریلی شیراز-گل‌گهر و بوشهر
بررسی موانع سد معبر و بهبود معابر در مناطق ۱۱ گانه شیراز
انجام نخستین جراحی پیشرفته کاشت شنوایی «Osia» روی دختر ۱۲ ساله
برگزاری هشتمین همایش علمی صحیفه سجادیه در فارس
​​​روستای مهرآباد در خرامه به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شد
صدا و سیمای فارس؛ بازوی رسانه‌ای مرجعیت علمی جهان اسلام
افتتاح چهاردهمین سالن ورزشی شهرداری شیراز/ خانه‌ای تازه برای کاراته‌کاران