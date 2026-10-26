جانشین انتظامی استان یزد، از دستگیری اعضای باند جعل مهر گذرنامه در یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ موسوی جانشین انتظامی استان یزد، از دستگیری دو نفر که اقدام به جعل مهر گذرنامه و کارت کار اتباع غیر مجاز می‌کردند خبر داد.

وی اظهار داشت: با رصد ماموران پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان یزد، مشخص شد اعضای یک باند اقدام به جعل مهر و اسناد تابعیتی می‌کنند.

وی ادامه داد: ماموران ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، سه متهم را که از اتباع خارجی بودند در شهر یزد دستگیر و تعداد ۲۰ جلد گذرنامه با مهر جعلی و همچنین ۱۵ کارت کار جعلی را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهمان با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و سپس تحویل اردوگاه وحدت شدند.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: دستگیری باند جاعل ، نیروی انتظامی یزد ، جعل اسناد ، عامل جعل
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