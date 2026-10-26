سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش در اکثر مناطق کشور به صورت حضوری جریان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در پی انتشار موجی از شایعات در فضای مجازی پیرامون وضعیت فعالیت مدارس و طرح ادعاهایی درباره تخلیه یا تعطیلی آن‌ها در شرایط حساس کنونی کشور، مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر استمرار روند عادی و حضوری آموزش تأکید کردند.

در همین راستا علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون شایعات مطرح‌شده درباره غیرحضوری شدن یا تخلیه مدارس در برخی مناطق کشور همچون تهران گفت: به‌ جز استان هرمزگان که با توجه به شرایط خاص خود، در آغاز سال تحصیلی به مدت دو هفته مدارس را به صورت غیرحضوری برگزار کرد، آموزش در سایر مناطق کشور به صورت حضوری جریان دارد و اطلاعیه دیگری در این خصوص صادر نشده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش  با اشاره به پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای شرایط خاص اظهار کرد: چنانچه به هر دلیلی، از جمله برودت هوا یا کمبود انرژی، امکان ادامه آموزش حضوری فراهم نباشد، از ظرفیت شبکه شاد برای استمرار فرایند آموزش استفاده خواهیم کرد.

فرهادی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که در صورت ایجاد محدودیت برای برگزاری کلاس‌های حضوری، امکان استفاده از بستر آموزش غیرحضوری فراهم باشد و دانش‌آموزان بتوانند از طریق شبکه شاد به آموزش‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از آنجا که شبکه شاد بر بستر شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌کند، قطع اینترنت جهانی به‌تنهایی مانع فعالیت این شبکه نخواهد شد و در صورت برقرار بودن زیرساخت‌های شبکه ملی، امکان استفاده از شاد وجود دارد.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آموزش حضوری در مدارس
خبرهای مرتبط
کاظمی:
افزایش سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع/ تعطیلی سراسری مدارس منتفی است
بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
این بنده خدا سه ماهه کارش شده بگه مدارس باز است خب کار مهم دیگه ای نداری؟ باز و بسته بودن مدارس مگه فرقی هم دارد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
چرا آموزش پرورش کتاب درسی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم توضیح نکردن رسیدگی شود
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
معلم نیست که تدریس کنه.همش بازنشسته‌ ها هستند.به معیشت معلمان‌ رسیدگی کنید
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
غصه نخور برودی مجازی میشه
آنچه نصیب است به تو می دهند
گر نستانی به ستم می دهند
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل به عنوان اینترنت کمکی هست نمیشه وارد شاد شد،بدون نت بین الملل چی میخواد بشه جز اینکه فقط از نت ما کم بشه و نشه وارد شاد شد
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
آموزش و پرورش بود و نبودش فرقی ندارد
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
یه خبرایی هست و گرنه شایعات همش هم الکی نیست
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۳۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
من که نمیگذارم مدرسه برود. مگر میناب و شهرهای دیگه رو زد گفت؟
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
منم بانظرشما موافقم.جان بچه ها خیلی باارزش تر و مهم تر از تحصیل است.در شرایط جنگی منتظرنظر وزیر هم نمی مانم ،فرزندانم رو مدرسه نمیفرستم.
گیاهی دارویی از دل سیستان و بلوچستان + فیلم
درمان بی‌اشتهایی با رایحه درمانی + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
آخرین اخبار
گیاهی دارویی از دل سیستان و بلوچستان + فیلم
درمان بی‌اشتهایی با رایحه درمانی + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
بررسی خواص چای ترش در میان نوشیدنی‌ها + فیلم
باور‌های اشتباه درباره خاصیت ضدعفونی کننده سورمه + فیلم
روشی مؤثر و اثبات‌شده برای کاهش وزن
پیش از خرید «آیفون دو»؛ مقایسه‌ای با برترین گوشی‌های تاشوی اندرویدی
پیش بینی دانشمندان در مورد وقوع یک «طوفان شهابی» بر فراز زمین در سال ۲۰۹۹
۵ عاملی که خطر ابتلا به سرطان ریه را در افراد غیرسیگاری افزایش می‌دهند
بروز مسمومیت بر اثر بی احتیاطی در نگهداری مواد خطرناک/ ضرورت آگاهی عمومی نسبت به مواد مختلف
توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تقویت بخش خصوصی و اصلاح تنظیم‌گری
تکذیب شایعه تخلیه و تعطیلی مدارس/ آموزش در سراسر کشور حضوری است
وزیر علوم: شهید لاریجانی سرمایه ملی و مظهر عقلانیت بود
نقش مهم ویتامین B2 در سلامت و تامین انرژی + فیلم
وقتی خاک بلوچستان روایتگر تاریخ شد؛ روایت زنی که به سفال بلوچستان جان دوباره داد + فیلم
هشدار سازمان ملل درباره عقب‌ماندن کشور‌های در حال توسعه از انقلاب هوش مصنوعی
تامین دارو با حفظ الزامات کیفیت و ایمنی تسهیل می‌شود
۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی جنایات آمریکا و تبیین دستاورد‌های مقاومت است
رکورد تاریخی پیام‌رسان‌های ایرانی شکست؛ ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در ۶ ماه
دستور جمع‌آوری فوری قرص FAT FAST و پودر هموستاز غیرمجاز صادر شد
سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تامین شد
️تسهیل ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
شرایط ثبت‌نام دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد
اعتبار ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص/ پرداخت علی الحساب طلب بیمارستان‌های دولتی تا شهریور امسال
ظفرقندی: سلامت مردم باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد