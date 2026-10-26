سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش در اکثر مناطق کشور به صورت حضوری جریان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در پی انتشار موجی از شایعات در فضای مجازی پیرامون وضعیت فعالیت مدارس و طرح ادعاهایی درباره تخلیه یا تعطیلی آن‌ها در شرایط حساس کنونی کشور، مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر استمرار روند عادی و حضوری آموزش تأکید کردند.

در همین راستا علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون شایعات مطرح‌شده درباره غیرحضوری شدن یا تخلیه مدارس در برخی مناطق کشور همچون تهران گفت: به‌ جز استان هرمزگان که با توجه به شرایط خاص خود، در آغاز سال تحصیلی به مدت دو هفته مدارس را به صورت غیرحضوری برگزار کرد، آموزش در سایر مناطق کشور به صورت حضوری جریان دارد و اطلاعیه دیگری در این خصوص صادر نشده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای شرایط خاص اظهار کرد: چنانچه به هر دلیلی، از جمله برودت هوا یا کمبود انرژی، امکان ادامه آموزش حضوری فراهم نباشد، از ظرفیت شبکه شاد برای استمرار فرایند آموزش استفاده خواهیم کرد.

فرهادی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که در صورت ایجاد محدودیت برای برگزاری کلاس‌های حضوری، امکان استفاده از بستر آموزش غیرحضوری فراهم باشد و دانش‌آموزان بتوانند از طریق شبکه شاد به آموزش‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از آنجا که شبکه شاد بر بستر شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌کند، قطع اینترنت جهانی به‌تنهایی مانع فعالیت این شبکه نخواهد شد و در صورت برقرار بودن زیرساخت‌های شبکه ملی، امکان استفاده از شاد وجود دارد.