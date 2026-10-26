باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مهدی متقیان ، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم امروز دوشنبه در مراسم زنگ نمادین پدافند غیرعامل در مدارس که در مدرسه استعداد‌های درخشان شهید میری برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه به مباحث ایمنی و مقاومت در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: در هفته پدافند غیرعامل، دانش‌آموزان باید آگاهی عمومی خود را در این حوزه ارتقا داده و مهارت‌های خودحفاظتی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های کاربردی تصریح کرد: فراگیری مهارت‌هایی مانند امداد و نجات از جمله ضروریاتی است که باید در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا آنان در شرایط بحرانی توانایی واکنش مناسب داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل قم خاطرنشان کرد: ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در برابر تهدیدات و بحران‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و همکاری میان نهادهای آموزشی و پدافند غیرعامل است.

آغاز پویش همیار پدافند در مدارس قم

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، در ادامه سخنان خود راه‌اندازی پویش «همیار پدافند» را برای همگانی شدن آموزه‌ها و اطلاعات این حوزه ضروری دانست و اظهار داشت: این پویش با همکاری مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی در ادامه با تشریح اهداف این پویش تصریح کرد: هدف اصلی، ارتقای معلومات و آگاهی‌های نسل جوان در ابعاد مختلف پدافند غیرعامل است تا آنان بتوانند در شرایط بحرانی واکنش مناسب داشته باشند.

متقیان خاطرنشان کرد: این پویش به‌صورت آزمایشی در یکی از مدارس و در سطح استان قم کلید می‌خورد و در صورت موفقیت، به سایر مدارس و مناطق استان نیز گسترش خواهد یافت.

هشدار درباره حربه‌های دشمن در پدافند سایبری و شناختی

متقیان، با اشاره به حربه‌های دشمن در عرصه‌های نوین تصریح کرد: موضوع دفاع و پدافند در بخش سایبری، مقابله با شایعات و پدافند شناختی از برنامه‌های جدی دشمن است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی در مقابله با این تهدیدات تصریح کرد: افزایش اطلاعات دانش‌آموزان در این بخش می‌تواند در جامعه راهگشا باشد و آنان را در برابر تهدیدات نرم دشمن ایمن کند.

متقیان خاطرنشان کرد: دشمنان با بهره‌گیری از فضای مجازی و انتشار شایعات، درصدد تضعیف باورهای جامعه هستند و ارتقای سواد رسانه‌ای و پدافند شناختی، بهترین راه مقابله با این توطئه‌هاست.