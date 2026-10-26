وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین گرامی‌داشت شهید علی لاریجانی، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی وی، شهید لاریجانی را مظهر عقلانیت و سرمایه ملی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به یادداشتی که در سال ۱۳۹۹ و هم‌زمان با ترک مجلس از سوی علی لاریجانی منتشر کرده بود، اظهار کرد: زمانی که دکتر لاریجانی در سال ۱۳۹۹ مجلس را ترک کرد، یادداشتم این بود که «علی لاریجانی رفت» و متأسفیم که امروز رفتنش دیگر بی‌بازگشت است. 

وی داد: در یادداشت خود نوشتم:«طی مدتی که عملکرد دکتر لاریجانی را از نزدیک در صحن مجلس دیدم وی را شخصیتی مدبر، صبور، بافراست، دانشمند و دارای نگاه ملی یافتم. در طی ریاست مجلس شورای اسلامی با او بداخلاقی‌ها شد اما کسی از او بد اخلاقی ندید.»

سیمایی با اشاره به رشته تحصیلی علی لاریجانی، خاطرنشان کرد: نکته جالب‌تر این بود که با وجود اینکه رشته تحصیلی وی فلسفه بود، فهم حقوقی نیز داشت. او در زیست سیاسی خود مدام تغییر کرد، رشد یافت و به سمت بهبود و پختگی رفت. امروز او یک سرمایه ملی است؛ باید از خود بپرسیم با سرمایه‌های ملی‌ خود چه می‌کنیم.

با اشاره به دیدگاه منسوب به افلاطون درباره ضرورت فیلسوف بودن حاکم برای رساندن جامعه به سعادت، گفت: امروز دیگر بحث صرفاً درباره حاکم و حکمران نیست؛ بحث حکمرانی است. بانک جهانی مؤلفه‌هایی را برای حکمرانی خوب برشمرده که از جمله آن‌ها حاکمیت قانون، مشارکت و شفافیت است و زیربنای همه این مؤلفه‌ها، عقلانیت است؛ ویژگی‌ای که در شهید علی لاریجانی بسیار برجسته بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاریخ عقل در میان مسلمانان، اظهار کرد: تاریخ عقل در میان مسلمانان، تاریخ پرفرازونشیبی است. از خوارج تا اشاعره، معتزله، عدلیه، اخباریان و اصولیان، سخن‌ها، نحله‌ها و مکتب‌های مختلفی درباره عقل شکل گرفته است.

سیمایی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره امیرالمؤمنین علی(ع)، تصریح کرد: مرحوم شهید مطهری می‌فرماید که امام علی (ع)، شهید جدایی دین از عقل است.

وی ادامه داد: خوارج اهل جهاد بودند، اما اهل اجتهاد و عقل و تعقل نبودند. ما نیز با وجود اینکه عدلیه و اصولی هستیم و در نظریه، عقل را بسیار تقدیس می‌کنیم، باید از خود بپرسیم در عمل چه تفاوتی با اخباری‌ها داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شبهه‌های مطرح‌شده درباره امکان تکیه بر عقل، اظهار کرد: یکی از شبهه‌ها این است که عقل احتمال خطا دارد و چگونه می‌توان با وجود این احتمال‌ها به آن اعتماد کرد. پاسخ نقضی من این است که مگر فهم نقل بدون خطاست؟ مگر در فهم نقل خطا نمی‌کنیم؟ نقلی به دست ما می‌رسد و سپس دور هم جمع می‌شویم تا آن را بفهمیم، استنباط و اجتهاد کنیم و به خدا نسبت دهیم. بنابراین، احتمال خطا هم در اینجا وجود دارد و هم در آنجا.

سیمایی با تأکید بر اینکه امروزه احتمال خطای عقل کمتر شده است، توضیح داد: وقتی موضوعی را به عقل و عقلا می‌سپاریم، عقلا، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌ها، حتی در علوم انسانی، می‌نشینند و بررسی و تحلیل می‌کنند که یک سیاست یا تصمیم چه آثار و پیامدهایی دارد، چرا باید به سمت آن رفت و چرا نباید مسیر دیگری را انتخاب کرد.

وی با تأکید بر اهمیت عقل جمعی و علم در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: عقل جمعی به‌اضافه علم، اطمینانی بیش از نقل برای ما ایجاد می‌کند و احتمال خطای آن کمتر خواهد بود. در آمار نیز اثبات شده است که عقل جمعی معصوم‌تر است؛ یعنی هرچه میزان آرا و مشارکت عقلا بالاتر می‌رود، احتمال خطا بیشتر کاهش پیدا می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: بنابراین، باید عقل را بیش از آنچه اکنون در سیاست به کار گرفته می‌شود، وارد کرد و به آن اعتماد داشت.

سیمایی با اشاره به فاصله میان شناخت حاصل از عقل جمعی و عمل به آن در سیاست‌گذاری‌ها، خاطرنشان کرد: گاهی در سیاست‌گذاری با استفاده از عقل جمعی به درکی می‌رسیم، اما در مرحله اجرا و عمل به یافته‌های عقل جمعی اعتماد نمی‌کنیم.

وی با یادآوری جایگاه شهید علی لاریجانی، گفت: شهید لاریجانی مظهر عقلانیت بود و در بیان بزرگان این قوم، سرمایه ملی به شمار می‌رفت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش عقلانیت در نگاه دشمن به شهید لاریجانی، اظهار کرد: اگر تا پیش از این برای برخی روشن نبود، امروز فهمیدند که رژیم صهیونیستی دقیقاً از عقل شهید لاریجانی و تأملات او وحشت داشت و به همین دلیل او را به شهادت رساند.

سیمایی در پایان با اشاره به شهادت علی لاریجانی به دست رژیم صهیونیستی، گفت: این شهادت بسیار ارزشمند شد؛ دیگر موجودی بدتر از رژیم صهیونیستی روی کره زمین سراغ نداریم که او به دست آن شهید شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: علی لاریجانی ، وزارت علوم
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