باشگاه خبرنگاران جوان – آیین استقبال از شایفول بن شاهیدان، ارزیاب شورای بین‌المللی بنا‌ها و محوطه‌ها (ایکوموس) امروز (دوشنبه ۴ آبان ماه) با حضور رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی و هیئت همراه برگزار شد و پس از آن، هیئت کارشناسی برای آغاز برنامه‌های ارزیابی میدانی پرونده ثبت جهانی «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» عازم این شهر تاریخی شد.

این مأموریت کارشناسی، مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین مرحله در فرآیند ثبت جهانی ماسوله به شمار می‌رود.

ارزیاب ایکوموس به عنوان بازوی مشورتی یونسکو با حضور مستقیم در عرصه و حریم منظر فرهنگی ماسوله، اصالت، یکپارچگی، نظام حفاظتی، مدیریت مشارکتی و پیوند تاریخی انسان، معماری و طبیعت در این پهنه تمدنی را مورد بررسی دقیق و مستند قرار خواهد داد.

پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» روایتی از تعامل هوشمندانه و هزاران ساله انسان با زیست‌بوم کوهستانی البرز است. تلفیق کالبد ارگانیک سکونتگاه، نظام معیشتی، دانش بومی و به ویژه سایت‌های ذوب فلز و آهنگری باستانی، این منظر را به سندی زنده از تداوم فناوری، فرهنگ کار و زیست پایدار در فلات ایران بدل کرده است.

علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌ فرهنگی و طبیعی در حاشیه این استقبال، اعزام ارزیاب ایکوموس را نقطه عطف دیپلماسی میراث فرهنگی کشور دانست و تأکید کرد: ثبت جهانی ماسوله، راهبردی ملی برای صیانت نظام‌مند از میراث، توانمندسازی جوامع محلی، توسعه گردشگری مسئولانه و تثبیت جایگاه تمدن ایرانی در حافظه جهانی است.

شهرک تاریخی و گردشگری ماسوله در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در ۶۲ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان قرار دارد. این میراث ارزشمند گیلان سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان