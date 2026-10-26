دوراهی دشوار ترامپ در برابر ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ در روز‌های اخیر بار‌ها مواضع متفاوتی درباره ادامه جنگ یا دستیابی به توافق با ایران مطرح کرده و از احتمال حمله دوباره در کنار امکان توافق سخن گفته است. با این حال، ادامه درگیری هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای آمریکا به همراه داشته؛ از افزایش قیمت سوخت و فشار بر درآمد خانوار‌ها تا رشد نارضایتی عمومی. در همین حال، کمبود موشک‌های رهگیر و تجهیزات پدافندی برای حفاظت از پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه، محدودیت‌هایی را برای ادامه عملیات نظامی ایجاد کرده است.

در سوی دیگر، دستیابی به توافق با تهران نیز مستلزم پذیرش شروطی است که ترامپ پیش‌تر آنها را عقب‌نشینی توصیف کرده بود. پذیرش چنین توافقی می‌تواند برای او هزینه سیاسی داخلی داشته باشد، اما ادامه جنگ فرسایشی نیز چشم‌انداز روشنی از پیروزی پیش روی واشنگتن قرار نمی‌دهد. به این ترتیب، ترامپ با دوراهی دشواری روبه‌روست؛ دوراهی‌ای که در آن، هم ادامه جنگ و هم حرکت به سوی توافق، هزینه‌های سیاسی و راهبردی قابل‌توجهی به همراه دارد.