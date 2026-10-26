باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین نشست «باهم برای ایران؛ گفت‌و‌گوی مسئله‌محور با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد» امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل ارتباط مردمی ریاست جمهوری و با حضور محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، محسن حسین‌لویی، رئیس مرکز امور اصناف، بازرگانان ایران و دبیرهیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، شهاب ناصری، نائب رئیس دوم و هادی مخملی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و نمایندگانی از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در نهاد ریاست جمهوی برگزار شد.

در این نشست، روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به نمایندگی از جامعه اصناف کشور، چالش‌ها و مشکلات حوزه اصناف و کسب‌وکار‌ها از جمله عدم واریز مطالبات صنفی کالابرگ، مشکلات بازار لاستیک، وضعیت توزیع و عرضه آرد و نان، نوسانات نرخ ارز، چالش‌های موجود در راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، مشکل واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های صنفی تولیدی، بیمه، مالیات و... را مطرح و ضمن ارائه راهکار‌های رفع موانع موجود بر ضرورت توجه بیشتر و پیگیری مشکلات و چالش‌های اصناف تأکید کردند.