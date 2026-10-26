باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام شورای المپیک آسیا (OCA)، بازی‌های داخل سالن آسیا با توجه به شرایط منطقه و کشور میزبان، یعنی ریاض عربستان، به تعویق افتادف، این تصمیم در نشست آنلاین رئیس و دبیرکل شورای المپیک آسیا، شیخ جوآن و حسین المسلم، با تمامی کشورهای عضو این شورا گرفته شد.

این تصمیم پس از توافق ستاد برگزاری بازی‌ها (میزبان) و هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا به اطلاع اعضا رسید و بدون مخالفت مورد تأیید تمامی حاضران قرار گرفت. بر پایه این تصمیم، تاریخ جدید برگزاری مسابقات از ۲۸ مارس تا ۸ آوریل ۲۰۲۷(۸ لغایت ۱۹ فروردین ۱۴۰۶) تعیین شده است. در این نشست، از ایران دکتر مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، دکتر مهین فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته و سرپرست کاروان اعزامی ایران، فرید فتاحیان مشاور بین‌الملل ریاست کمیته و موسوی کارشناس واحد بین‌الملل حضور داشتند.

این تعویق می‌تواند فرصت ارزشمندی برای کاروان ایران باشد تا با آمادگی بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این رقابت‌ها حاضر شود.