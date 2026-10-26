رهبر مخالفان نتانیاهو با اشاره به شکست انتخاباتی متحدان او، پیش‌بینی کرد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در انتخابات پیش‌رو شکست بخورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یائیر لاپید، سرکرده مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل روز دوشنبه گفت که دو تن از نزدیکان نتانیاهو دیشب در انتخابات شکست خوردند «همانطور که او فردا، سه‌شنبه، شکست خواهد خورد».

این اتفاق در آستانه انتخابات عمومی رژیم تروریستی اسرائیل رخ می‌دهد که برای آینده نتانیاهو بسیار مهم است، کسی که به اتهامات فساد، از جمله رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت، در حال محاکمه است و در صورت محکومیت، به حبس محکوم خواهد شد.

لاپید از طریق پلتفرم شرکت آمریکایی «ایکس» نوشت: «دو نفر دیگر از نزدیکان نتانیاهو (که نامشان را ذکر نکرد) دیشب در انتخابات شکست خوردند.»

در حالی که لاپید نامی از دو نفر از نزدیکان نتانیاهو نبرد، گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل، گفت که منظور او الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، و فلاویو بولسونارو، نامزد ریاست جمهوری برزیل، است.

ساعر از طریق پلتفرم ایکس نوشت: «به گفته یائیر لاپید، دو نفر از دوستان بزرگ اسرائیل، ووچیچ، رئیس جمهور صربستان و فلاویو بولسونارو، نامزد ریاست جمهوری برزیل، چیزی بیش از همکاران نزدیک نتانیاهو نیستند.»

او افزود که لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل که برای چهارمین بار به ریاست جمهوری رسید، «اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده است.»

در همین راستا بولسونارو پیش از این وعده داده بود که در صورت انتخاب شدن، سفارت کشورش در اسرائیل را از تل آویو به قدس اشغالی منتقل خواهد کرد. ساعر در ادامه با انتقاد از لاپید افزود: «من واقعا شک دارم که او حتی ذره‌ای بفهمد ووچیچ در طول جنگ برای اسرائیل چه کرده است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: یائیر لاپید ، انتخابات اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
نتانیاهو با حمله به کشورهایی مثل ایران دهها بلکه صدها میلیون دشمن خونی و تمام عیار برای اسرائيل درست کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
سگ زرد برادر شغال است.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
نتانیاهو برای ماندن در قدرت یهود را بعنوان یک دین دارای نژادپرستی مذهبی و بعنوان اولین دین جنایتکار جنگی بکار گرفت
۱
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