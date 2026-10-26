مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن گفت: روند سورتینگ و بسته‌بندی کیوی صادراتی به ۷ کشور با همراهی فرماندار و کارشناسان این مدیریت پایش شد تا موانع پیش روی صادرکنندگان رفع و تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - رضا نجفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با اشاره به اجرای برنامه نظارتی بر فرآیند آماده‌سازی کیوی صادراتی، گفت: این پایش میدانی با حضور فرماندار، رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول صنایع و تنظیم بازار جهاد کشاورزی انجام شد و در آن، مراحل سورت، درجه‌بندی، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و آماده‌سازی محموله‌های کیوی برای عرضه به بازار‌های هدف مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: کیوی تنکابن از ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برخوردار است و هدف از این نظارت، اطمینان از انطباق محصول با استاندارد‌های صادراتی، حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و تسهیل فرآیند صادرات به کشور‌های هند، ترکیه، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، عراق و عمان است.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: در جریان این بررسی، موانع پیش روی صادرکنندگان از جمله مسائل مربوط به بسته‌بندی، حمل‌ونقل، نگهداری در سردخانه و هماهنگی‌های اداری احصا شد و مقرر گردید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، راهکار‌های عملی برای رفع این موانع در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

او با تأکید بر اهمیت صادرات در رونق اقتصادی بخش کشاورزی، افزود: حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان کیوی، تقویت زنجیره ارزش و افزایش درآمد کشاورزان را به دنبال دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با هماهنگی فرمانداری، آمادگی کامل برای تسهیل فرآیند صدور مجوزها، نظارت بر کیفیت و رفع مشکلات پیش روی صادرات این محصول را دارد.

نجفی در پایان از صادرکنندگان و فعالان حوزه بسته‌بندی کیوی خواست تا مشکلات و موانع موجود را به‌صورت مستمر به این مدیریت اطلاع‌رسانی کنند تا با همفکری و هماهنگی دستگاه‌های متولی، زمینه افزایش سهم کیوی تنکابن در بازار‌های هدف فراهم شود.

برچسب ها: صادرات کیوی ، برداشت کیوی
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