رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هدف نهایی ما آن است که منابع محدود کشور به افرادی اختصاص پیدا کند که واقعاً نیاز دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت طی شدن مراحل قانونی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: هر فرد یا مجموعه‌ای که مدعی طلب از دولت است، باید اسناد و مستندات خود را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: قوانین و مقررات، فرایند مشخصی را برای رسیدگی به مطالبات از دولت تعیین کرده‌اند و هر شخص یا مجموعه‌ای که مدعی طلب از دولت باشد، باید مطابق این سازوکار اقدام کند.

وی افزود: متقاضیان باید اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری کنند تا یک مرجع تخصصی و بی‌طرف، یعنی سازمان حسابرسی، میزان و صحت مطالبات را بررسی کند.

پورمحمدی ادامه داد: پس از بررسی مستندات و تأیید میزان مطالبات از سوی سازمان حسابرسی، موضوع برای تأیید بدهی از سوی دولت و پیگیری روش‌های بازپرداخت در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه این ضوابط برای همه طلبکاران دولت یکسان است، تصریح کرد: تفاوتی ندارد که مطالبه مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌ها باشد؛ همه باید مراحل قانونی تعیین‌شده برای اثبات مطالبات خود را طی کنند و پس از آن، فرایند پرداخت دنبال شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت و شناسایی خانوارهای نیازمند یارانه گفت: هدف نهایی این است که منابع محدود کشور به افرادی اختصاص پیدا کند که واقعاً به این حمایت نیاز دارند؛ بنابراین باید میان خانوارهای نیازمند و افرادی که از درآمد کافی برخوردارند، تفاوت قائل شد.

وی افزود: افرادی که تاکنون فرم‌های مربوط به خوداظهاری را دریافت نکرده‌اند یا خارج از جمعیت شناسایی‌شده قرار گرفته‌اند، فرصت خواهند داشت اطلاعات خود را ارائه کنند و برای این افراد نیز پرسش‌نامه ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در این مرحله، با اجازه افراد، اطلاعات آن‌ها بررسی می‌شود و چنانچه مشخص شود که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، پرداخت به آن‌ها انجام خواهد شد.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه منابع حمایتی باید به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص یابد، گفت: افرادی که درآمد کافی دارند، نباید انتظار داشته باشند منابعی که باید صرف حمایت از خانوارهای فقیر شود، به آن‌ها اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به آغاز پرداخت یارانه ۵۰۰ هزار تومانی به مشمولان اظهار کرد: در حال حاضر، حمایت با این رقم آغاز شده است، اما ممکن است در آینده میزان آن افزایش یابد. در این مسیر، اطلاعات لازم برای شناسایی افراد واجد شرایط وجود دارد و تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق‌تر، منابع حمایتی را به افراد مستحق اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مشکلات معیشتی برخی خانوارها خاطرنشان کرد: پس از شناسایی دقیق افراد نیازمند، باید وضعیت و مشکلات آن‌ها نیز بررسی شود؛ چراکه برخی خانوارها با بیماری اعضای خانواده، مشکلات تحصیلی فرزندان، نداشتن سرپناه مناسب یا بیکاری مواجه هستند.

پورمحمدی تأکید کرد: لازم است این خانوارها به‌درستی شناسایی شوند تا منابع محدود کشور به مؤثرترین شکل ممکن برای حمایت از آن‌ها هزینه شود. وی همچنین اعلام کرد که رقم یارانه پرداختی در آینده قطعاً افزایش خواهد یافت.