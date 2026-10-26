فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری عامل تیراندازی در روستای مشتان این شهرستان خبر داد، حادثه‌ای که متهم پس از شناسایی، انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در روستای مشتان همراه با مجروحیت یک نفر و تخریب اموال خصوصی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات تخصصی و رصد اطلاعاتی، عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد، ادامه داد: نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: تیراندازی ، اختلافات شخصی ، دستگیری عامل تیراندازی
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دستگیری عامل تیراندازی در روستای مشتان کازرون
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