باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در روستای مشتان همراه با مجروحیت یک نفر و تخریب اموال خصوصی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات تخصصی و رصد اطلاعاتی، عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد، ادامه داد: نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

منبع: پلیس فارس